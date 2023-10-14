استشهاد رجل وزوجته في قصف إسرائيلي على بلدة شبعا جنوبي لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد مساء اليوم السبت، رجل وزوجته بقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على قرية شبعا جنوب لبنان.
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية، باستشهاد المواطن الفلسطيني خليل اسعد علي هاشم وزوجته رباد حسين العاكوم، في القصف الإسرائيلي على شبعا.
وكانت قوات الاحتلال استهدفت مساء أمس، عددا من الصحفيين جنوب لبنان، ما أدى لاستشهاد مصور وكالة رويترز، وإصابة عدد من الصحفيين.
وتشهد منطقة الحدود اللبنانية اعتداءات إسرائيلية متواصلة تطال القرى الحدودية.
وفا
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