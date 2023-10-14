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استشهاد رجل وزوجته في قصف إسرائيلي على بلدة شبعا جنوبي لبنان

10/14/2023 3:12:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد مساء اليوم السبت، رجل وزوجته بقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على قرية شبعا جنوب لبنان.
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية، باستشهاد المواطن الفلسطيني خليل اسعد علي هاشم وزوجته رباد حسين العاكوم، في القصف الإسرائيلي على شبعا.
وكانت قوات الاحتلال استهدفت مساء أمس، عددا من الصحفيين جنوب لبنان، ما أدى لاستشهاد مصور وكالة رويترز، وإصابة عدد من الصحفيين.
وتشهد منطقة الحدود اللبنانية اعتداءات إسرائيلية متواصلة تطال القرى الحدودية.

وفا

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