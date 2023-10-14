جيش الاحتلال يعلن الاستعداد لتنفيذ هجوم بري على غزة
التاريخ
10/14/2023 3:12:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الاستعداد لتنفيذ هجوم بري وبحري وجوي شامل على قطاع غزة.
يأتي ذلك وسط تواصل القصف العنيف على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة وتهجير الآلاف، إضافة إلى تدمير المستشفيات والبنى التحتية.
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