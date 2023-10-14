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جيش الاحتلال يعلن الاستعداد لتنفيذ هجوم بري على غزة

10/14/2023 3:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الاستعداد لتنفيذ هجوم بري وبحري وجوي شامل على قطاع غزة.
يأتي ذلك وسط تواصل القصف العنيف على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة وتهجير الآلاف، إضافة إلى تدمير المستشفيات والبنى التحتية.

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