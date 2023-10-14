الاحتلال يعتقل جريحا وشابا من القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، جريحا، وشابا آخر، من القدس المحتلة.
وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الجريح المقدسي محمد أبو ميالة، أثناء تلقيه العلاج في مستشفى "هداسا عين كارم"، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه الخميس الماضي.
وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور، جنوب شرق المدينة، واعتقلت الشاب محمد خضر أبو الهوى.
وفا
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