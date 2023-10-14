مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الآن وتوقعات أن يعطي الأمر بالهجوم الليلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن الوضع في قطاع غزة بقاعدة "كيريا" في تل أبيب.
وتجري الجلسة بحضور وزير الدفاع غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والوزير بيني غانتس، والوزير غادي آيزنكوت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، ومدير الشاباك رونين بار، ومدير الموساد دادي برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وغيرهم من كبار المسؤولين الإسرائيليين.
روسيا اليوم
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