نتنياهو يعلن من مستوطنات في غلاف غزة: المرحلة التالية تقترب

وظهر نتيناهو وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص ويتحدث مع عدد من أفراد القوات الإسرائيلية ويصافحهم. وذكرت صحيفة "جيروساليم" بوست نقلا عن مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو تفقد الجيش بالقرب من قطاع غزة وأعلن الاستعدادات للمرحلة التالية.

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