نتنياهو يعلن من مستوطنات في غلاف غزة: المرحلة التالية تقترب
التاريخ
10/14/2023 3:12:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت بزيارة مستوطنات بيري وكفار غزة في غلاف غزة.
وظهر نتيناهو وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص ويتحدث مع عدد من أفراد القوات الإسرائيلية ويصافحهم.
وذكرت صحيفة "جيروساليم" بوست نقلا عن مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو تفقد الجيش بالقرب من قطاع غزة وأعلن الاستعدادات للمرحلة التالية.
روسيا اليوم
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