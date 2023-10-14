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نتنياهو يعلن من مستوطنات في غلاف غزة: المرحلة التالية تقترب

10/14/2023 3:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت بزيارة مستوطنات بيري وكفار غزة في غلاف غزة.

وظهر نتيناهو وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص ويتحدث مع عدد من أفراد القوات الإسرائيلية ويصافحهم.
وذكرت صحيفة "جيروساليم" بوست نقلا عن مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو تفقد الجيش بالقرب من قطاع غزة وأعلن الاستعدادات للمرحلة التالية.

روسيا اليوم

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