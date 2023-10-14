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الاحتلال يستولي على كاميرات مراقبة في جنين

10/14/2023 3:12:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على كاميرات مراقبة في قرية زبوبا غرب جنين.
وذكر أمين سر فتح في القرية حسين جرادات، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل واستولت على كاميرات مراقبة من عائلة عمور .

وفا

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