الاحتلال يستولي على كاميرات مراقبة في جنين
التاريخ
10/14/2023 3:12:43 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على كاميرات مراقبة في قرية زبوبا غرب جنين.
وذكر أمين سر فتح في القرية حسين جرادات، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل واستولت على كاميرات مراقبة من عائلة عمور .
وفا
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