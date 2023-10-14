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حماس تعلن انتشالها جثمان الجندي الإسرائيلي الأسير نمرودي بعد مقتله بقصف إسرائيلي

10/14/2023 3:12:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تمكنها من انتشال جثمان الجندي الإسرائيلي الأسير عندها، تومير ألون نمرودي، بعد أن قتل بقصف إسرائيلي على مكان احتجازه يوم الاثنين الماضي.
وقالت كتائب القسام في بيان لها إن "الجندي نمرودي لقي حتفه في قصف صهيوني بمكان احتجازه يوم الاثنين الماضي الموافق 9 أكتوبر 2023".

وقبل أيام، أعلن الناطق باسم "القسام" أبو عبيدة، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة (9 أكتوبر) أدى إلى مقتل 4 من الأسرى الإسرائيليين برفقة آسريهم من مقاتلي القسام.
روسيا اليوم

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