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المقاومة الفلسطينية تطلق الآن أكبر رشقة صاروخية منذ بدء الحرب

10/14/2023 3:12:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أظهرت مقاطع مصورة عديدة حدوث أضرار كبيرة ودمار في منشآت جراء سقوط صاروخ على بات يام جنوبي تل ابيب وسط انباء عن دمار كبير في عدد من المدن والمستوطنات الإسرائيلية.
وقبل قليل كانت سرايا القدس قد أعلنت أنها قصفت تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الإسرائيلية برشقات صاروخية رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية، وذلك في الساعة 09:00 مساء، في ما تسميه بـ"توقيت البهاء".

روسيا اليوم

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