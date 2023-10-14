المقاومة الفلسطينية تطلق الآن أكبر رشقة صاروخية منذ بدء الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أظهرت مقاطع مصورة عديدة حدوث أضرار كبيرة ودمار في منشآت جراء سقوط صاروخ على بات يام جنوبي تل ابيب وسط انباء عن دمار كبير في عدد من المدن والمستوطنات الإسرائيلية.
وقبل قليل كانت سرايا القدس قد أعلنت أنها قصفت تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الإسرائيلية برشقات صاروخية رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية، وذلك في الساعة 09:00 مساء، في ما تسميه بـ"توقيت البهاء".
روسيا اليوم
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