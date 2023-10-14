سرايا القدس توجه ضربة صاروخية على تل أبيب وأسدود وعسقلان

سرايا القدس توجه ضربة صاروخية على تل أبيب وأسدود وعسقلان
التاريخ
10/14/2023 3:12:43 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت سرايا القدس قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الإسرائيلية برشقات صاروخية رداً على المجازر واستهداف البيوت المدنية في الساعة 09:00 في ما تسميه بـ"توقيت البهاء".
روسيا اليوم
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