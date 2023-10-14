قطر تعلن رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري لشعبنا من قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة /PNN/أعلنت قطر، رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة ، داعيةً إلى رفع الحصار عن القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، من خطورة اتخاذ سياسة العقاب الجماعي بما في ذلك الدعوات لإخلاء شمال قطاع غزة من السكان، معتبرةً أن إجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى دول الجوار يمثل انتهاكا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يفاقم من آثار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.

وحثّت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لفتح ممرات إنسانية تسمح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة، وإجلاء المصابين من المدنيين .

وأكدت "الخارجية القطرية" أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.