أيبك تقدم 250 الف دولار كدعم عاجل لـ الأونروا للمساعدات المنقذة للحياة في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أعلن رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك، طارق العقاد، عن تبرع الشركة بقيمة 250 ألف دولار كمساعدة عاجلة وطارئة للأونروا كمساهمة في دعم جهود إغاثة أهلنا في غزة خلال الظروف الصعبة الراهنة.

وأوضح العقاد في بيان له، اليوم السبت، أن التبرع يأتي استجابة للنداء العاجل للأونروا الذي تم نشره عن احتياجها بشكل طارئ لدعم استجابتها الإنسانية متعددة القطاعات على مدار التسعين يوماً القادمة.



وسيساهم دعم أيبك في تأمين الاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والمواد الطبية والمأوى والحماية لأهالينا في ملاجئ الأونروا من مختلف أرجاء قطاع غزة المدمرة والمنكوبة بما يشمل الاهتمام باحتياجات الفئات المعرضة للمخاطر، التي تشمل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

ودعا العقاد شركات القطاع الخاص للمساهمة إلى تقديم الدعم العاجل للمساهمة في جهود الإغاثة في غزة، مشدداً على ضرورة

حشد أقصى الجهود لتخفيف المعاناة على شعبنا وتلبية احتياجاته الأساسية وخصوصاً توفير الماء والغذاء والدواء.

من جهته، شكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، العقاد والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك على استجابتها الإنسانية والفورية لدعم الأونروا.

وأضاف أن هذا التبرع سيساعدنا على الاستمرار بتوفير الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في الوقت التي تستجيب به المنظمة لأزمة انسانية غير مسبوقة في غزة.