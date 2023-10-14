أيبك تقدم 250 الف دولار كدعم عاجل لـ الأونروا للمساعدات المنقذة للحياة في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أعلن رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك، طارق العقاد، عن تبرع الشركة بقيمة 250 ألف دولار كمساعدة عاجلة وطارئة للأونروا كمساهمة في دعم جهود إغاثة أهلنا في غزة خلال الظروف الصعبة الراهنة.
وأوضح العقاد في بيان له، اليوم السبت، أن التبرع يأتي استجابة للنداء العاجل للأونروا الذي تم نشره عن احتياجها بشكل طارئ لدعم استجابتها الإنسانية متعددة القطاعات على مدار التسعين يوماً القادمة.
وسيساهم دعم أيبك في تأمين الاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والمواد الطبية والمأوى والحماية لأهالينا في ملاجئ الأونروا من مختلف أرجاء قطاع غزة المدمرة والمنكوبة بما يشمل الاهتمام باحتياجات الفئات المعرضة للمخاطر، التي تشمل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.
ودعا العقاد شركات القطاع الخاص للمساهمة إلى تقديم الدعم العاجل للمساهمة في جهود الإغاثة في غزة، مشدداً على ضرورة
حشد أقصى الجهود لتخفيف المعاناة على شعبنا وتلبية احتياجاته الأساسية وخصوصاً توفير الماء والغذاء والدواء.
من جهته، شكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، العقاد والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك على استجابتها الإنسانية والفورية لدعم الأونروا.
وأضاف أن هذا التبرع سيساعدنا على الاستمرار بتوفير الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في الوقت التي تستجيب به المنظمة لأزمة انسانية غير مسبوقة في غزة.
MENAFN14102023000205011050ID1107240960
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.