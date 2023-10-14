البراكين سبب الانقراض الجماعي منذ 260 مليون عام

MENAFN - Khaberni) خبرني - توصل علماء أمريكيون من جامعة «نيويورك» إلى أن الثوران الهائل للبراكين هو ما تسبب في أكبر انقراض جماعي في تاريخ الأرض، نهاية العصر الحجري القديم قبل حوالي 260 مليون عام. وذلك في دراسة نشرت في مجلة «أيرث ساينس ريفيو» العلمية.





وبسبب النشاط البركاني دخل الكثير من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض، وخلق ظروفاً لا تطاق لمعظم المخلوقات الحية على كوكبنا.

وركز العلماء على دراسة انفجارات الصهارة البازلتية، وهي أكبر انفجارات الحمم البركانية على وجه الأرض، والتي تنتشر فيها المواد المنصهرة من باطن الأرض على مساحة ما لا يقل عن مليون كيلومتر مربع.

وفي هذه الأثناء انخفضت نسبة تركيز الأكسجين في المحيطات بشكل حاد، ولهذا تحولت المياه إلى عامل مدمر للمخلوقات العائشة فيها.

وأضاف الباحثون إن مثل هذه الظواهر تحدث كل 26 أو 33 مليون سنة، وهي تتزامن مع تغيرات حرجة في مدارات الكواكب في النظام الشمسي.