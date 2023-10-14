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تقديم موعد «دولية دبي للسلة» إلى 19 يناير

10/14/2023 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قررت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة تقديم موعد النسخة الـ33 من البطولة التي كانت مقررة من 26 يناير وحتى 4 فبراير من سنة 2024 لتقام في الفترة من 19 وحتى 28 يناير المقبل تجنباً لتضارب موعدها مع تصفيات غربي آسيا للعبة.

وأكد عوض سامي رئيس مجلس إدارة شركة سما لتنظيم الفعاليات راعي البطولة، بالتعاون مع شركة بريزما لإدارة العلاقات العامة، أن قرار تقديم الموعد جاء لتوفير فرص نجاح الحدث حتى لا يتضارب مع مواعيد تصفيات غربي آسيا، بعدما أبدى عدد كبير من أندية هذه المنطقة رغبتها في المشاركة في البطولة.


وقال: أبدت عدة فرق عربية وآسيوية رغبتها في المشاركة في البطولة مثل الرياضي وبيروت اللبنانيين مع إمكان انضمام فريق لبناني ثالث سيتم الإعلان عنه لاحقاً، ما تطلب تقديم الموعد لإتاحة الفرصة لهذه الأندية، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي.


وأضاف: يشارك في البطولة منتخب الإمارات، وفرق سترونج جروب الفلبيني وسلا المغربي والأهلي الليبي وفرق أخرى من تونس.


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