بعضهم يسمح للتوافه بتدمير حياته فيغرق في بحرها فتدمره صغائر الأمور ولذلك تجد بعضهم سريع الغضب، متعكر المزاج في دوامة كبيرة من القلق.

يقال إن هناك حكاية حدثت مع رجل وزوجته حينما كان يجلس في منزله متأملاً عصفوراً على نافذته، فجاءت زوجته وقالت له: «ما أجمل هذه العصفورة»! فردّ عليها: بل العصفور، فردت الزوجة بعناد: «بل إنها عصفورة».. ولكن تشبث كل واحد منهما فتحولت مناقشاتهما إلى مشاجرة ومشكلات كبيرة انتهت بالطلاق.

والسؤال الذي قد يدور في مخيلتنا، لماذا كل هذه الشجارات والخصومات والانشغال بأمور تافهة وصغيرة؟! قديماً قالوا «الحياة أقصر بكثير من أن ننشغل فيها بالتوافه».

التوافه في حياتنا كثيرة لا يمكن تحديدها بدقة، فهي تعتمد على نظرتنا للحياة وطريقتنا في التعامل مع التوافه، فكل إنسان له طريقته في التعامل مع الأمور التافهة في حياته، فلا تخلو حياتنا من بعض التوافه ولكن كسرها يعتمد بشكل كبير على طبيعة الشخص، ولعل أكبر مدخل للتوافه الفراغ الذي نعانيه في بعض الوقت.

ولذلك يمكنك التعامل مع هذه الأمور بكفاءة جيدة، بعض صور التوافه الانشغال بالقشور والاهتمام بالأمور السطحية التي تتحول مع الوقت إلى كوارث مثل الانشغال بالخصومات فيخسر الإنسان أهله وأسرته وأصدقاءه من أجل أمور تافهة، ولذلك يمكنك الفكاك من هذه الآفة التي تقتل حياتنا، بتحديد التوافه وعدم الانغماس بها، وعدم إعطائها أكبر من حجمها.

ماذا لو تجاهلنا التوافه، حتماً سوف تتحول حياتنا إلى حياة تكتنفها السعادة والاطمئنان وراحة البال.. يقول ديل كارنيجي الكاتب والناشط في مجال التنمية البشرية: «إننا غالباً ما نواجه كوارث الحياة وأحداثها في شجاعة نادرة وصبر جميل ثم ندع توافه الحياة بعد ذلك تغلبنا على أمرنا!».