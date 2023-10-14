الإمارات تفتتح مستشفى ميدانياً للشعب الأفغاني المتضرر بزلزال هيرات

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن البدء بتنفيذ عملية إنسانية في منطقة هيرات في جمهورية أفغانستان الإسلامية، لتقديم المساعدات الأساسية والضرورية للشعب الأفغاني المتضرر جراء الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة.

وقد تم البدء بفتح مستشفى ميداني لمد يد العون للمتضررين في الساعات الأولى من صباح اليوم، إضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية، وذلك لتوفير الرعاية الصحية الضرورية والقيام بعمليات جراحية متقدمة للمصابين.

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية في إطار الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة المتضررين والمنكوبين حول العالم، ومد يد العون لهم، والاستجابة للقضايا الإنسانية الملحة.

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