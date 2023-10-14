بيروت بطلاً للأندية العربية لكرة السلة

توج بيروت اللبناني بطلاً للأندية العربية لكرة السلة في نسختها الـ35 بعد فوزه على سلا المغربي 86-75، في المباراة النهائية التي أقيمت بصالة الغرافة القطرية. ورغم التفوق اللبناني طيلة الوقت فإن الفريق المغربي كان نداً قوياً، خاصة في الفترتين الثالثة والرابعة، ونجح في تقليص فارق الـ17 نقطة في نهاية الفترة الثانية إلى 9 نقاط في الدقائق الأخيرة، لكن خبرة رباعي بيروت علي حيدر، وصانع الألعاب علي مزهر، وسيرجيو درويش، أفضل لاعب في البطولة، والعملاق جوليان غامبل، حسمت الأمر لصالح الفريق اللبناني. وفي مباراة المركزين الثالث والرابع، فاز الكويت، بطل النسخة الماضية، على الأهلي المصري، بطل أفريقيا، 87-84، وحصل على الميدالية البرونزية.



وقام الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل ثاني، واللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، ونديم حكيم، نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي بيروت، بتسليم الميداليات الذهبية للاعبي بيروت والجهازين الإداري والفني، كما سلم القرقاوي كأس البطولة إلى الكابتن علي حيدر، وحرص أيضاً على تكريم الحكمين الدوليين اللبناني رباح نجيم، والعراقي أحمد شويري بعد تألقهما في نهائيات كأس العالم الأخيرة، بينما قام كل من الدكتور مجدي أبو فريخة، نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري، وعبدالرحمن المسعد، نائب رئيس الاتحاد العربي، بتسليم الميداليات الفضية لفريق سلا، كما قام العميد عبدالله شلبي، أمين عام الاتحاد العربي، بتكريم حكام البطولة.





12 يوماً



لم يكن فوز بيروت اللبناني بالبطولة العربية هو الإنجاز الوحيد الذي حققه الفريق في الدوحة، فقد سبقه إنجاز آخر، وهو الفوز ببطولة قطر الدولية، التي كانت خير إعداد للبطولة العربية، ولم يذق البطل الجديد طعم الخسارة في كل المباريات التي خاضها، وكان بالفعل فارس الرهان منذ الوهلة الأولى، ولم يتأثر بالمطبات التي واجهها، خاصة في الدور ربع النهائي أمام الاتحاد الجزائري، وكذلك في مباراته مع الكويت حامل اللقب السابق في النصف نهائي.

مكانة

من جانبه، قال اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة: «مشهد الختام كان رائعاً، سواء بالمستوى الفني في النهائي أو الحضور الجماهيري، وكذلك نجاح طاقم الحكام في إدارة نهائي قوي ومثير عكس مكانة هذه البطولة وتقدمها بشكل ملحوظ من عام لآخر؛ ما جعلها محل اهتمام المسؤولين في الاتحاد الدولي».

وأضاف: «المستوى المميز ينطبق أيضاً على معظم الفرق المشاركة، وبشكل خاص تلك التي كانت طرفاً في ربع ونصف نهائي والنهائي»، مثنياً على الجهود التي بذلتها الأمانة العامة للاتحاد العربي بقيادة العميد عبدالله شلبي، الأمين العام، ودورها في تذليل الصعوبات التي سبقت البطولة، والمتمثلة في تأشيرات الفرق والنقل التلفزيوني بالتعاون مع الاتحاد القطري ونادي قطر المستضيف. واختتم القرقاوي تصريحاته قائلاً: «الاتحاد العربي سيحرص على استثمار النجاحات التي تحققت في الدوحة والسعي دائماً نحو تقديم الأفضل الذي يصب في مصلحة كرة السلة العربية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز