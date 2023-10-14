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الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمحوّل كهرباء في الفجيرة

10/14/2023 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شرطة الفجيرة وقوع حادث احتراق قبل قليل في محوّل كهربائي بمحطة الكهرباء في منطقة قدفع.

وأكدت الشرطة عدم وجود أي انقطاع للتيار الكهربائي بسبب الحادث، موضحةً أنه جارٍ السيطرة على الحريق بواسطة رجال الدفاع المدني.

وذكرت أن فرق الإطفاء والشرطة تحركت إلى موقع الحادث على الفور، مشيرةً إلى أنه يجري الآن القيام بعمليات التبريد لتأمين المكان للحيلولة دون انتشار الحريق.

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