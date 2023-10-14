الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمحوّل كهرباء في الفجيرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شرطة الفجيرة وقوع حادث احتراق قبل قليل في محوّل كهربائي بمحطة الكهرباء في منطقة قدفع.
وأكدت الشرطة عدم وجود أي انقطاع للتيار الكهربائي بسبب الحادث، موضحةً أنه جارٍ السيطرة على الحريق بواسطة رجال الدفاع المدني.
وذكرت أن فرق الإطفاء والشرطة تحركت إلى موقع الحادث على الفور، مشيرةً إلى أنه يجري الآن القيام بعمليات التبريد لتأمين المكان للحيلولة دون انتشار الحريق.
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