بعد مرور 22 سنة.. أخت سعاد حسني تكشف سبب وفاتها

كشفت جيهان عبد المنعم، أخت الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، سبب وفاتها، بعد مرور 22 سنة.

وأوضحت جيهان، خلال لقائها أمس في برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة «أون»، أن أختها توفيت مقتولة، نافيةً ما يتردد عن إقدامها على الانتحار.

وقالت: «أُغلقت التحقيقات في القضية، لكن الأسرة متأكدة أنها قُتلت، ونعرف من قتلها».

وذكرت أن النجمة الراحلة كانت شخصية مفعمة بالحياة والبهجة سواء على الشاشة أو في الواقع.

وأضافت: «كانت تشعر بأنها حرة»، مشيرةً إلى أن كل شيء كان جميلاً بشخصية سعاد حسني.

ولفتت إلى أن عدد أشقاء سعاد حسني اثنان، بينما غير الأشقاء 14، أي أن مجموع عدد إخوة السندريلا 16 أخاً وأخت.

وتابعت: «كانت دائماً معنا في كل مناسباتنا، وكلما احتجنا إليها وجدناها، في عزائم رمضان وأعياد الميلاد، وحتى أثناء مرضها كانت تتحامل على الألم لإسعاد من حولها».

وأكدت أن أختها تزوجت المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، مضيفةً: ««سعاد لم تعش قصة حب معه فقط، بل تزوجا لمدة 6 سنوات ونصف، وكانا يتبادلان الزيارات، وكان العندليب يعاملني أنا وإخوتي كأبنائه».

يُذكر أن سعاد حسني من مواليد عام 1943، وهي فنانة متعددة المواهب، إذ احترفت التمثيل، وأجادت الغناء، كما تميزت بقدرتها على تأدية الاستعراض في العديد من أعمالها، ولُقبت بـ«سندريلا الشاشة العربية»، وتوفيت في ظروف غامضة سنة 2001.