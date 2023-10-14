مسؤول إسرائيلي: أخطاء استخباراتية وراء فشل توقع هجوم «حماس»

أكد مسؤول إسرائيلي كبير أن أخطاء استخباراتية وراء فشل توقع هجوم «حماس».

وأقر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هانغبي، بوقوع أخطاء في تقييمات أجهزة الاستخبارات، قبيل هجوم غير مسبوق شنَّته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

وقال هانغبي، في إحاطة صحافية اليوم، رداً على سؤال تناول تصريحات له عن عدم توقع شن «حماس» هجوماً: «إنه خطئي، ويعكس أخطاء كل من يقوم بهذه التقييمات».

وأضاف: «اعتقدنا حقاً أن حماس تعلمت الدرس» من آخر حرب مع إسرائيل عام 2021.

وأطلقت حماس في السابع من أكتوبر عملية «طوفان الأقصى» التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية آلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل، ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية، وقتلوا أشخاصاً وأسروا آخرين.

وقُتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل، معظمهم مدنيون، منذ بدء الهجوم، بينهم 258 جندياً، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى 3526، وبلغ عدد الرهائن الذي احتجزتهم حركة حماس نحو 120.

ورفض هانغبي أي مفاوضات تؤدي إلى اتفاق لتبادل أسرى مع «حماس»، قائلاً: «ليس هناك أي طريقة للتفاوض مع عدو أقسمنا على القضاء عليه».

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 2215 بينهم 724 طفلاً و458 سيدة، إضافة إلى إصابة 8714 مواطناً بجروح مختلفة بينهم 2450 طفلاً و1536 سيدة، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس صباح اليوم.





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