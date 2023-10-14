«فينيكس» تستعد لطرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت مجموعة فينيكس، وهي تكتل تكنولوجي، معروفة بحلولها المتطورة في مجال البلوك تشين والعملات المشفرة، عن طرحها العام الأولي (IPO) الوشيك في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

شارك في تأسيس مجموعة فينيكس، بيجان علي زادهفرد، ومناف علي، وهما رائدان متخصصان في مجال البلوك تشين والعملات المشفرة، وأشرف عليها مجلس إدارة يتمتع برؤية يضم في عضويته طارق عبدالرحيم الحوسني، عضو مجلس إدارة العديد من الكيانات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال إيروسبيس لوجستكس، وإلهام القاسم، عضو مجلس إدارة بيانات ومدير مجلس إدارة شركة أمانات القابضة (مساهمة عامة).

وسيمثل هذا الإدراج القادم طرحاً أولياً مهماً لدولة الإمارات، حيث تعد مجموعة فينيكس أول كيان مملوك للقطاع الخاص في مجال العملات المشفرة والبلوك تشين في الشرق الأوسط يتم إدراجه في سوق الأوراق المالية.

وضمن سياق مناقشة الاكتتاب العام المقبل، قال المؤسسان لمجموعة فينيكس، بيجان علي زادهفرد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومناف علي، العضو المنتدب للمجموعة: «انطلقت رحلتنا من قلب أبوظبي برؤية تتطلع دائماً إلى ما وراء الحدود والآفاق. واليوم ونحن نقف على أعتاب هذا الإنجاز المهم، فإننا لا نعلن فقط عن نيتنا في طرح الاكتتاب العام، بل نشارك التزامنا بمستقبل لا تعرف فيه التكنولوجيا حدوداً. لن يكون الاكتتاب العام الوشيك بمنزلة شهادة على إنجازاتنا الماضية فحسب، بل سيكون إشارة واضحة لطموحاتنا. نحن نتصور عالماً تلمس فيه حلولنا الرقمية المتجذرة في روح أبوظبي المبتكرة حياة كل عمل ومجتمع في أنحاء المعمورة. هدفنا هو أن نكون قادرين على المساعدة في إنشاء اقتصاد عالمي أكثر مرونة وشمولاً وتنوعاً، وهذا الاكتتاب العام هو مجرد خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف».

وأضافا: «إن الإعلان عن الاكتتاب العام المخطط له هو لحظة محورية بالنسبة لمجموعة فينيكس، وهي خطوة مهمة تتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وكان هدفنا دائماً هو دعم الابتكار والإسهام في تعزيز مكانة أبوظبي في المشهد التكنولوجي العالمي. ويتيح هذا الإعلان البارز للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين الفرصة للمشاركة في تحويل هذه الرؤية الأيقونية إلى حقيقة».

مع قدرة إجمالية مركبة تبلغ 725 ميجاوات في الإمارات وعمان والولايات المتحدة وكندا ودول رابطة الدول المستقلة، تتخصص مجموعة فينيكس في مجموعة من الخدمات، بدءاً من الحوسبة عالية الأداء وحتى العملات المشفرة والتعدين السحابي واستضافة مراكز البيانات وتداول العملات المشفرة ومنتجات ومعدات تعدين العملات المشفرة.