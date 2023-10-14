الشركات العالمية: «جيتكس» الحدث الأكبر والأهم إقليمياً وعالمياً

أكد مديرو الشركات العارضة في النسخة الثالثة والأربعين من «جيتكس جلوبال» – معرض التكنولوجيا الأبرز على مستوى العالم، والذي تنطلق فعالياته غداً أن المعرض أصبح من أكبر وأهم أحداث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، لأنه يجتذب سنوياً آلاف المتخصصين والخبراء لتبادل الأفكار والتقنية تحت سقف واحد.

وقالوا إن «جيتكس جلوبال» يمثل فرصة مثالية للشركات ومنبراً مثالياً لرجال الأعمال الشباب لمساعدتهم على اكتساب المعرفة من خبراء الصناعة والتكنولوجيا، وإن المعرض يعد أيضاً فرصة حقيقية لتقديم تجربة شخصية للمستهلكين، للاطلاع على أحدث المبتكرات تحت سقف واحد.

وأشاروا إلى أن جيتكس جلوبال يشكل المنصة الأمثل؛ والملتقى الذي يجمع أفضل العقول وأكثرها إبداعاً وابتكاراً لتشكيل مستقبل التكنولوجيا. وبالاستفادة من المكانة الراسخة لإمارة دبي بصفتها مركزاً تجارياً عالمياً، سنواصل عبر جيتكس جلوبال دفع حدود الابتكار وتسليط الضوء على المزيد من القدرات التكنولوجية الرائدة، ومن ذلك القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، لتصبح بدورها مصدر إلهام للجميع وتسهم في تشكيل مستقبل أفضل.

تجارب أڤايا

وتواصل أڤايا، الشركة العالمية في مجال حلول تجارب العملاء، الاستثمار وتعزيز التحالفات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرائدة لتعزيز قدرات منصاتها التكنولوجية.

وبمشاركتها الكبيرة في جيتكس غلوبال، ستركز أڤايا على مجموعة من العروض التكنولوجية التي ستُظهر للزوار كيف يمكنهم اختيار رحلتهم الخاصة لتقديم تجارب العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتأتي العديد من هذه العروض التوضيحية بالشراكة مع شركاء التكنولوجيا الاستراتيجيين ممن ينشطون في تعزيز حلول أڤايا لتحقيق نتائج لافتة في عالم الأعمال.

وقال تيم شيروود، نائب الرئيس العالمي للشراكات والتحالفات في أڤايا: «إن وجود شركاء في مجال التكنولوجيا مثل كاتل-لوسنت انتربرايز، وسيستك وإمبيريوم ضمن منظومة شركاء أڤايا يُعد رصيداً ضخماً، وأحد الأسباب الرئيسة التي تجعل عملاءنا المشترَكين قادرين على تحقيق الكثير من الفوائد في منصاتنا. وفي معرض جيتكس غلوبال، سنوضح مدى قوة هذه الشراكات لعملائنا الذين يتطلعون إلى الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي وزيادة استثماراتهم الحالية مع أڤايا».

حلول لوجيكوم

وتعتزم «لوجيكوم»، الموزّع للحلول والخدمات التقنية، عرض مجموعة من الحلول المبتكرة في النسخة الثالثة والأربعين من معرض «جيتكس جلوبال» وستُركّز الشركة بشكل أساسي على الحلول السحابية الهجينة التي تُتيح التكامل السلس بين التقنيات المُثبَّتة في الموقع والتقنيات السحابية.

وتُعدّ هذه المشاركة خير دليل على التزام «لوجيكوم» الراسخ طرح حلول تكنولوجية مبتكرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وغدت «لوجيكوم» شريكاً موثوقاً به للشركات بفضل شبكة شركائها الواسعة ودورها في إتاحة أحدث الحلول التقنية من جميع الموردين الرئيسين سواء للتطبيقات المؤسسية أو السحابية. وستغتنم «لوجيكوم» الفرصة التي يُوفّرها معرض «جيتكس» للكشف عن أحدث المنتجات والخدمات التكنولوجية، وستعرض حلولاً رائدة في مجالات مثل العمل الهجين.

وقال سبيروس رافيلوفيتس، المدير العام لشركة «لوجيكوم» في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج: «نعمل باستمرار على توسيع حضورنا وانتشارنا في أسواق المنطقة عبر منظومة شركائنا، ونركز بشكل أساسي على خلق القيمة للأطراف المعنية وتوسيع نطاق وصولنا إلى السوق وتعزيز الوعي. وعليه، تُوفّر لنا المشاركة في جيتكس منصةً مثالية لعرض أحدث الحلول التقنية، وتعزيز شراكاتنا الحالية، وإقامة شراكات جديدة. ونؤكّد في لوجيكوم التزامنا الراسخ التمسك بالمعايير الاستثنائية هذا العام وفي الأعوام المُقبلة، بما يضمن وصول شركائنا إلى الحلول والخدمات الأساسية عبر جميع قطاعات السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا».

معايير مانيج إنجن

وأعلنت مانيج إنجن، الشركة المختصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية والتابعة لمجموعة زوهو كوربوريشن، مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2023 التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي من 16 – 20 أكتوبر. وتستعرض الشركة في الفعالية الرائدة مجموعتها الكاملة من حلول تقنية المعلومات، التي تضم أكثر من 60 منتجاً، إلى جانب استعراض خبراتها المتميزة في مختلف فئات سوق تقنية المعلومات مثل إدارة تقنية المعلومات، وإدارة خدمات تقنية المعلومات، وأمن تقنية المعلومات، وإمكانات التحليل المتقدمة.

وقال راجيش غانيسان، رئيس مانيج إنجن: «مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنها ستسهم في مواءمة متطلبات العملاء مع الأهداف المؤسسية بشكل استراتيجي، لتعيد صوغ مشهد الأعمال ما يجعلها إضافة أساسية للتقنيات المستخدمة في أي شركة. ويركز جيتكس جلوبال هذا العام بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي محوراً رئيساً، ونحن مهتمون بمتابعة إقبال أسواق الشرق الأوسط على موجة الذكاء الاصطناعي كما نشهد تطورات ملموسة في مجالات تعلّم الآلة والأمن السيبراني والأتمتة والحوسبة السحابية، إذ تتزايد الإمكانات في تلك المجالات بشكل متسارع».

وبدوره قال نيرمال كومار مانوهاران، المدير الإقليمي لدى مانيج إنجن: «تعدّ منطقة الشرق الأوسط واحداً من أهم أسواقنا عالمياً، بينما يعد جيتكس منصة فريدة ذات أهمية كبيرة لإبراز علامتنا أمام جمهور واسع كما أن الفعالية قد مكنتنا من إقامة الروابط الوثيقة بعملائنا وشركائنا في المنطقة، ويسرنا الإعلان عن مشاركتنا في جيتكس 2023 حيث سنعرض عدداً من أحدث منتجاتنا. ولا شك في أن مشاركتنا تؤكد التزامنا الراسخ تجاه تزويد عملائنا خدمات استثنائية وتجاه توثيق علاقتنا بهم».

مستقبل التّمويل



وأعلنت بوليسي بازار (PolicyBazaar)، وجهة التكنولوجيا المالية والأكثر موثوقيّة في الإمارات، وهي منصّة تابعة إلى شركة PB Fintech Group، المدرجة في بورصة الهند الوطنيّة تحت الرمز POLICYBZR، مشاركة الرئيس التنفيذي للشركة نيراج غوبتا، متحدّثاً رسمياً في إحدى الجلسات في أسبوع جيتكس للتقنية الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيناقش نيراج في الحدث موضوعات رئيسة عن مستقبل التمويل وتأثير التكنولوجيا في الخدمات المالية في دولة الإمارات، ومن ذلك «الخدمات المصرفيّة الرقمية» و«تمويل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة»، مع تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والأفكار، وذلك في 17 أكتوبر من سنة 2023.

وقد أدّى التمويل المدمج إلى إحداث ثورة في مجال الخدمات المالية عبر الدمج السّلس للعروض الماليّة مع المنصّات غير المالية. ووفقاً لبحوث السوق الحديثة، فمن المتوقّع أن يصل حجم سوق التمويل المدمج العالمي إلى 588,49 مليار دولار أمريكي بحلول سنة 2030 مع تضخّم بنسبة 32,2% من سنة 2023 إلى سنة 2030 وفقاً لمعدّل النمو السنوي المركّب، ما يتيح تطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء.

وقال نيراج غوبتا، الرئيس التنفيذي، بوليسي بازار: «نتطلع إلى مناقشة مستقبل التمويل مع خبراء آخرين في هذا الحدث العالمي، وخاصة في ظل التحوّل الذي تُحدِثُهُ التكنولوجيا في الصناعة المالية، والتي تسهم في تطوير أنظمة دفع مبتكرة وأفضل تسهم في الحفاظ على رضا العملاء».



المرونة الرقمية

وتشارك شركة «سبلنك» (Splunk)، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وقابلية المراقبة، أول مرة في الدورة الثالثة والأربعين لمعرض جيتكس جلوبال لهذا العام.

وسيشكّل معرض جيتكس جلوبال، وهو حدث التكنولوجيا الأكثر شهرة في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوبي آسيا، فرصة مواتية واستثنائية لشركة «سبلنك» (Splunk) لتأكيد التزامها تحسين مزايا وقدرات المرونة الرقمية، وتعزيز كفاءة الأمن السيبراني، وكذلك لتوجيه وإرشاد المؤسسات نحو استخدام منصتها الموحدة للأمن وقابلية المراقبة لضمان أمن وكفاءة أداء أنظمتها الرقمية. وتأكيداً على ما تحظى به هذه المنطقة من أهمية كبيرة، سيقوم غاري ستيل، رئيس شركة «سبلنك» (Splunk) ورئيسها التنفيذي، بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط وحضور معرض جيتكس لهذا العام ويمثل حضوره دليلاً راسخاً على تفاني شركة «سبلنك» (Splunk) وحرصها على تعزيز توقعاتها في منطقة الشرق الأوسط ومنحها بُعداً جديداً.

وأعرب أحمد السعدي، نائب رئيس شركة «سبلنك» (Splunk) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن سروره البالغ بالمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، بالقول، نرى في جيتكس جلوبال 2023 منصة مواتية وغير مسبوقة تتيح لشركة سبلنك (Splunk) فرصة قيّمة لإبراز أهمية المرونة الرقمية وتبادل الأفكار في مشهد الأمن السيبراني سريع التطور وقابلية المراقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ولدينا يقين راسخ بأن هذه المنطقة تمتلك إمكانات هائلة للابتكار التكنولوجي، ونحن ملتزمون دعم عملائنا في رحلات تحولهم وازدهارهم.





إنفنت الشباك الواحد

وأعلنت شركة الحلول الرقمية والتكنولوجية الرائدة إنفنت envnt. مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023 بهدف تعزيز وجودها ومشاركتها المجدية واستعراض أحدث خدماتها في المنطقة في إطار استراتيجيتها لتعزيز التحول الرقمي والتوسع المستمر وحرصها الدائم على مواكبة أحدث التغيرات التكنولوجية لتلبية احتياجات وتطلعات عملائها، ما يُسهم في تحقيق خططها أن تصبح ضمن كبرى شركات الحلول الرقمية الشاملة في المنطقة. ويجمع معرض جيتكس جلوبال 2023 الشركات الأكثر ابتكاراً في العالم وأفضل العقول ويحفز السباق العالمي على التفوق في مجال الذكاء الصناعي والكشف عن أهم الابتكارات والبرامج في هذا المجال.

وتلتزم الشركة جلب حلولٍ مجدية وشاملةٍ وتوفير جودة حياةٍ أفضل للجميع، وتحقيقاً لهذا الهدف قامت envnt. بعدد من التوسعات في أوروبا وخارجها وجذب شركاء جددٍ لتصبح رائدةً عالميةً في مجال التحول الرقمي. وفي إطار توسعاتها الجديدة وتحقيقاً لمزيد من الأهداف العالمية، افتتحت الشركة مقرها الجديد في العاصمة الفرنسية.

وبصفتها شركةً ماهرةً في تصوّر وتصميم وبناء تجارب ذات مغزى تعزز التحولات الرقمية وتسرع التطورات التكنولوجية، تعمل envnt. مع أسماء وشركاء ذات شهرةٍ عالميةٍ في القطاع الحكومي وقطاعات الرعاية الصحية والأعمال والمالية والتعليم وغيرها من القطاعات الهامة، تأتي أهم إنجازاتها الجديدة عملها على تحقيق رؤية 2030 والتي تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة استثمارية عالمية جذابة حيث يتجسد التزام envnt. بهذه الرؤية من خلال إنشاء حلول»الشباك الواحد«والتي تمكن المستثمرين من إنجاز متطلبات مشروعاتهم الاستثمارية بشكل سهل وسريع بعيداً عن التعقيدات الإدارية وتغطي كامل رحلة النشاط الاستثماري باستخدام تقنيات الشركة المتقدمة. كما وقامت الشركة بتصميم منصات موحدة مبنية على أحدث التقنيات لتمكين المواطنين السعوديين من الحصول على المهارات المطلوبة بهدف الاستفادة من العديد من الفرص الوظيفية المتوفرة في المملكة، لتمكين الجيل الجديد من الشباب السعودي.

وتحقيقاً لرؤية 2030 التي تلتزم بتعزيز رفاهية المواطن، وسعيًا لتحقيق هذا الهدف النبيل، قامت envnt. بتطوير منتجات مبتكرة من شأنها تحسين حياة الناس، ومن بينها منتج enspct المطور والذي يعتبر حل رائد في مجال إدارة الخدمة الميدانية. ويعمل منتج enspct على تمكين المؤسسات الحكومية من تحقيق أقصى استفادة من موارد المملكة والموظفين في أداء مهام عملهم.

وقال أبل محملجي الرئيس التنفيذي لشركة envnt.:»نعيش اليوم عصراً جديداً في عالم سريع التحول، لذا لا بد من مجاراة القفزات التي يعيشها الذكاء الصناعي بمجموعة من الحلول الرقمية التي تسهل حياة الأفراد والمجتمع على حد سواء، وبصفتنا شركة رائدة في الشرق الأوسط غايتنا هي خلق مستقبلٍ أفضل للجميع من خلال أفكارٍ تضع الناس كأولوية وتعمل على تسخير التكنولوجيا لتغيير حياتهم، بهدف تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية ما يساعدنا على تحسين المجتمعات، لذا كان من الواجب دعمنا لرؤية السعودية 2030، من خلال مجموعة من المشروعات الجديدة والنوعية، سواء فيما خص راحة الأفراد ورفاهيتهم الخاصة، أو تمكين الشباب السعودي، وحتى المستثمرين والشركات الناشئة والكبيرة لمن يهدف إلى دخول السوق السعودي.

أحدث حلول هانيويل

وأعلنت هانيويل، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، حيث تستعرض أحدث حلولها الرقمية في مجموعة من القطاعات الهامة، والتي تساعد العملاء على تسريع وتيرة التحول الرقمي ضمن مؤسساتهم وشركاتهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تايلور سميث، نائب الرئيس والمدير العام للأتمتة الصوتية لحلول وخدمات الإنتاج في شركة هانيويل: «تشهد المنطقة تطوراً كبيراً على صعيد التحول الرقمي، وتُعدّ هانيويل من الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم، حيث قامت من خلال الحلول القائمة على تقنيات إنترنت الأشياء بتحسين مستويات الأداء والكفاءة للعديد من المشاريع الكبرى في المنطقة. كما نتطلع من خلال مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال إلى استعراض أبرز حلول هانيويل التي تساهم في حفز وتيرة نمو وتطوير المشاريع في المنطقة، التي تُعدّ بين الأولويات الرئيسية للحكومات».

«إيكودريسيل» تشارك

وتشارك «إيكودريسيل» Ecodrisil، شركة التكنولوجيا المتخصصة في حلول تعزيز الاستدامة الذكية، في النسخة الثالثة والأربعون من «جيتكس جلوبال 2023»، وسوف تقدم الشركة باقة من حلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمخصصة لتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك بالتماشي مع تركيز دولة الإمارات على الاستدامة. وتساعد محفظة الشركة في دعم الأعمال على الانتقال من مرحلة الشركات الناشئة إلى مرحلة الشركات سريعة النمو، بما يمكن من تحقيق كفاءة وسرعة أعلى في إطار مساعيها لتحقيق التميز في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وتتميز حلول الشركة المخصصة لدعم الممارسات البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات بباقة متنوعة من ميزات الأتمتة الرئيسية التي تلبي احتياجات خبراء الاستدامة في عصرنا الحالي – بما في ذلك تقييمات نموذجية، والتجميع المتكامل للبيانات، والإعداد متعدد المعايير للتقارير وضمان الأداء. ومن شأن تلك الميزات أن تمكّن الشركات العاملة في قطاعات مختلفة كالعقارات والإنشاء، والتصنيع، والطاقة، والزراعة، ومعالجة الأغذية، والنفط والغاز والخدمات المصرفية، من إجراء تقييمات الأهمية المادية بطريقة أسهل وخالية من الأخطاء، فضلاً عن نشر تقارير متعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في غضون أسابيع بدلاً من أشهر، بما يسهم في توفير الوقت والجهد اليدوي.

وقال «سانكر كريشنان»، الرئيس التنفيذي لدى «إيكودريسيل»: «نحن متحمسون للمشاركة في جيتكس جلوبال، الحدث الأبرز في قطاع التكنولوجيا على مستوى المنطقة. ويسعدنا طرح محفظة حلولنا المصممة لتمكين الشركات من تحقيق أهدافها للاستدامة بصورة أسرع»، مشيراً إلى أن «الكثير من المؤسسات تتردد في إجراء عمليات تقييم المخاطر وإعداد التقارير المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لاعتقادها بأنها تتطلب استخداماً مكثفاً للموارد وتكاليف عالية. وبالتالي، فهم يخاطرون بخسارة فرص النمو نظراً لأن القرارات الاستثمارية والسياسات التشريعية باتت تركز على تلك الممارسات. وبناء على ذلك، قمنا بتطوير حلول متكاملة وفق رؤية تتمثل في مضاعفة سرعة وحجم عمليات إعداد التقارير الخاصة بالممارسات البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات».



المحتوى الديناميكي



وستكتشف وكالة «ريبيوتيشن هاوس»، والتي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأميركية، مستقبل التسويق في «ماركيتينغ مينيا» ضمن فعالية «اكسباند نورث ستار»، أكبر حدث للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا وجنوب آسيا، والمقرر انعقاده يوم الـ 17 من أكتوبر، في «دبي هاربور».

تتزامن فعالية «اكسباند نورث ستار» مع معرض «جيتيكس جلوبال»، وسيتولى كلاً من «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» و«مركز دبي التجاري العالمي» تنظيمها. وتُعد هذه الفعالية بمثابة مركز النشاط الرئيسي لإبرام الصفقات ولجمع التمويل للشركات الناشئة بين المستثمرين المنتمين إلى ما يزيد عن 70 دولة. وتتيح الفعالية فرصا رائعة للشركات الناشئة الرقمية الطموحة كي تستقطب التمويل وترتقي بمستوى عملياتها.

وقال نيكيتا بروخوروف، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لدى وكالة «ريبيوتيشن هاوس»: «تتفرد دبي وفعالياتها العملاقة، مثل «جيتيكس جلوبال»، بكونها تتيح منصة مثالية للشركات الناشئة التي يُتوقع منها أن ترتفع قيمتها السوقية في المستقبل وتصل إلى مليار دولار. نشعر بسعادة بالغة لإبراز مهاراتنا وخبرتنا الفريدة في مجال بناء السمعة عبر الشبكة الدولية للمعلومات. ومن شأن مشاركتنا في الفعالية أن تساعدنا في التخطيط لأهدافنا بشأن التوسع في سوق الشرق الأوسط. إننا نساعد الكيانات المنتمية إلى كلٍ من القطاعين العام والخاص في حماية، ترسيخ والحفاظ على سمعتها عبر الشبكة الدولية للمعلومات من خلال حلولنا وتطبيقاتنا المتقدمة، وخدماتنا الاستشارية المتخصصة».

المخاطر السيبرانية

وتشارك تينابل، الشركة المختصة بإدارة التعرض للمخاطر السيبرانية، في فعاليات معرض جيتكس جلوبال، وتستعرض الشركة خلال الفعالية مجموعتها المتميزة من حلول إدارة التعرّض المستمر للمخاطر في منصة تينابل وان Tenable One، والتي تستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتعزز قدرات فرق الأمن بشكل يفوق أي وقت مضى. كما تسهم حلول Tenable One في إثراء برامج إدارة التعرض للمخاطر عبر تحديد المخاطر السيبرانية ومعالجتها أينما وجدت. وتستعرض تينابل خلال الفعالية قدراتها المتميزة لأمن التقنيات التشغيلية (Operation Technologies)، والأمن السحابي (Cloud Security)، وقدرات مكافحة مخاطر الهوية (Identity Management).

قال ماهر جاد الله، المدير الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تينابل: «كثيرًا ما تركز فرق الأمن على تحديد مؤشرات الهجوم وتستنفذ وقتها ومواردها في إيقاف الهجمات قبل أن تحدث أضرارًا فادحة. ولكن ذلك يعني التدخل في مرحلة متأخرة بالفعل، فبمجرد دخول المهاجم إلى البنية التحتية، تحسم الأمور لصالحه. نتطلع في جيتكس 2023 إلى تعريف فرق الأمن بكيفية الأخذ بزمام السيطرة ومساعدتهم في تغيير محور تركيزهم من العمل على تخفيف أضرار الهجمة إلى التصرف الاستباقي في التعامل مع المخاطر السيبرانية. وسيتواجد فريقنا لمساعدة الزوار على فهم كيفية توجيه جهودهم إلى منع الهجمات المحتملة وتمكين المؤسسات من تحديد المخاطر بدقة وبالتالي إغلاق كافة المنافذ التي يمكن للمهاجمين التسلل عبرها.»