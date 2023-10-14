الإمارات ترسل مساعدات إغاثية وغذائية عاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان

أرسلت دولة الامارات اليوم، طائرتي مساعدات بحمولة 53 طناً لمتضرري الزلزال الذي ضرب منطقة غرب أفغانستان مؤخراً، ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي وجَّه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتضمنت المساعدات طروداً غذائية من السلع الأساسية و500 خيمة للإيواء العاجل، في إطار تنويع جهود الإغاثة الإماراتية لتوفير الاحتياجات الأساسية للآلاف من السكان المتضررين من الزلزال، ويعانون من النقص الشديد في توفير احتياجات الحياة اليومية خاصة للأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وصرح سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية: «لليوم الخامس على التوالي، يستمر الجسر الجوي الإماراتي الإنساني في توفير الاحتياجات للشعب الأفغاني الصديق، وأن إجمالي عدد طائرات المساعدات التي تم تسييرها حتى الآن بلغ 5 طائرات بحمولة مساعدات إجمالية بلغت 140 طناً، بما يشير إلى الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات في التخفيف من شدة التداعيات التي خلفها الزلزال الذي حدث مؤخراً، ونتج عنه الآلاف من الضحايا وتدمير كبير في المنازل».

وأضاف أن دولة الامارات، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تعمل جاهدة بكل عزم نحو التواجد بجانب الشعب الأفغاني وتقديم المساندة والدعم الإنساني، انطلاقاً من المبادئ الإنسانية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.