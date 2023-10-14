Saturday, 14 October 2023 11:50 GMT

الإمارات ترسل مساعدات إغاثية وغذائية عاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان

10/14/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أرسلت دولة الامارات اليوم، طائرتي مساعدات بحمولة 53 طناً لمتضرري الزلزال الذي ضرب منطقة غرب أفغانستان مؤخراً، ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي وجَّه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتضمنت المساعدات طروداً غذائية من السلع الأساسية و500 خيمة للإيواء العاجل، في إطار تنويع جهود الإغاثة الإماراتية لتوفير الاحتياجات الأساسية للآلاف من السكان المتضررين من الزلزال، ويعانون من النقص الشديد في توفير احتياجات الحياة اليومية خاصة للأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وصرح سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية: «لليوم الخامس على التوالي، يستمر الجسر الجوي الإماراتي الإنساني في توفير الاحتياجات للشعب الأفغاني الصديق، وأن إجمالي عدد طائرات المساعدات التي تم تسييرها حتى الآن بلغ 5 طائرات بحمولة مساعدات إجمالية بلغت 140 طناً، بما يشير إلى الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات في التخفيف من شدة التداعيات التي خلفها الزلزال الذي حدث مؤخراً، ونتج عنه الآلاف من الضحايا وتدمير كبير في المنازل».

وأضاف أن دولة الامارات، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تعمل جاهدة بكل عزم نحو التواجد بجانب الشعب الأفغاني وتقديم المساندة والدعم الإنساني، انطلاقاً من المبادئ الإنسانية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

MENAFN14102023000110011019ID1107240911

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث