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نتنياهو يلمح إلى اقتراب مرحلة عسكرية مقبلة في غزة

10/14/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اقتراب مرحلة عسكرية مقبلة في غزة.

وكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، أنه زار جنوداً مشاة إسرائيليين في غلاف قطاع غزة اليوم.

ونشر المكتب تسجيلاً مصوراً مصاحباً للبيان، ظهر فيه نتنياهو وهو يقول لهم: «هل أنتم مستعدون للمرحلة التالية؟ إنها مقبلة».

ولم يعرض التسجيل توضيحاً سوى أنه أظهر جنود المشاة يومئون برؤوسهم رداً على سؤاله.

كان الجيش الإسرائيلي قد أمر مئات الآلاف من المدنيين الذين يعيشون في مدينة غزة بإخلاء منازلهم قبل هجوم بري محتمل.

وجاء التوجيه يوم الجمعة في أعقاب ما قالت الأمم المتحدة إنه تحذير تلقته من إسرائيل لإجلاء 1.1 مليون شخص يعيشون شمالي غزة.

واندفع أشخاص لإخلاء شمال غزة، على الرغم من دعوة حركة حماس للفلسطينيين بأن يبقوا في منازلهم.

ولم يتم الإعلان عن قرار بهجوم بري، على الرغم من حشد إسرائيل قواتها على امتداد حدود غزة.


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