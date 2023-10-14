إسرائيل تعلن العثور على جثامين مختطفين قرب غزة

أعلن متحدث عسكري إسرائيلي العثور على جثامين إسرائيليين مختطفين قرب غزة.

وأوضح المتحدث، اليوم، أنه تم العثور على أطراف قطاع غزة على جثث بعض الإسرائيليين الذين اختطفوا خلال هجوم نفذته حركة حماس الفلسطينية.

ولم يقدّم اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر، المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، مزيداً من التفاصيل.

وأسفر الهجوم المباغت الذي شنَّته «حماس»، يوم السبت الماضي، على جنوب إسرائيل، عن مقتل مئات الإسرائيليين، معظمهم من المدنيين.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ألمح إلى اقتراب مرحلة عسكرية مقبلة في غزة.

وكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، أنه زار جنوداً مشاة إسرائيليين في غلاف قطاع غزة اليوم.

ونشر المكتب تسجيلاً مصوراً مصاحباً للبيان، ظهر فيه نتنياهو وهو يقول لهم: «هل أنتم مستعدون للمرحلة التالية؟ إنها مقبلة».

ولم يعرض التسجيل توضيحاً سوى أنه أظهر جنود المشاة يومئون برؤوسهم رداً على سؤاله.

وأمر الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف من المدنيين الذين يعيشون في مدينة غزة بإخلاء منازلهم قبل هجوم بري محتمل.

وجاء التوجيه يوم الجمعة في أعقاب ما قالت الأمم المتحدة إنه تحذير تلقته من إسرائيل لإجلاء 1.1 مليون شخص يعيشون شمالي غزة.

واندفع أشخاص لإخلاء شمال غزة، على الرغم من دعوة حركة حماس للفلسطينيين بأن يبقوا في منازلهم.





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