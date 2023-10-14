MENAFN - Khaberni) خبرني - في كل عام لابد أن تحتوي تشكيلة الشتاء على المعطف الجلد، فهو الموضة التي لا تزول ولا تتغير، ولكن تنسيقياته هي التي تختلف من عام لأخر.

إليك أبرز تنسيقيات معاطف الجلد لشتاء 202‪4

معاطف جلد طويلة

المعاطف الجلد الطويلة التي تصل إلى الكاحل تناسب المرأة المحتشمة ، جربي تنسيق النعطف الملون خلال النهار مع كنزة وبنطال باللون الأسود، واختاري البوت والحقيبة من اللون عينه.

القميص الجلد الأسود

يناسب القميص الجلد الطقس الخريفي المعتدل، اختاريه بلون حيادي كالأسود ليسهل عليكِ تنسيقه مع مختلف الألوان المتوفرة في خزانتك، نسقيه مع بنطال وبوت من نفس لونه لتحصلي على إطلالة مونوكروم على الموضة، وزيني اللوك بحقيبة بلون جرئ كالأحمر أو الأرجواني الدارج.

التنانير الجلد مستقيمة القصة

قدمت هذا الموسم بموديلات أكثر إحتشامًا حيث تميزت بطولها المتوسط، وفي بعض الأحيان وصلت إلى الكاحل، التنورة مستقيمة القصة باللون البرغندي مثلاً نسقيها مع بلوزة رمادية، وانتعلي بوت طويل باللون الأسود، واحملي حقيبة من نفس لونه.

الجمبسوت الجلد نجم الموسم

صادفنا الجمبسوت الجلد في أكثر من عرض، فهو نجم خريف 2023، وقدم بقصات محتشمة غير ملاصقة للجسم، نسقيه مع بوت أو حذاء مدبب باللون الأسود، واحملي كلاتش عريض باللون الجملي.

البدلات الجلد القصيرة

نسقي هذا اللوك مع بوت أبيض بكعب عالي رفيع وقميص أبيض وحقيبة سوداء صغيرة مزوده بسلسال ذهبي يمكن تعديل طوله على غرار العارضة.

البنطال الجلد الواسع

تؤمن إطلالات محتشمة، سيعجبك البنطال الأسود عالي الخصر، نسقيه مع بلوزة بيضاء على طريقة العارضة، وانتعلي حذاء مدبب أسود، واحملي حقيبة برغندية.