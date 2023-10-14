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- Khaberni) خبرني - في كل عام لابد أن تحتوي تشكيلة الشتاء على المعطف الجلد، فهو الموضة التي لا تزول ولا تتغير، ولكن تنسيقياته هي التي تختلف من عام لأخر.
إليك أبرز تنسيقيات معاطف الجلد لشتاء 2024
معاطف جلد طويلة
المعاطف الجلد الطويلة التي تصل إلى الكاحل تناسب المرأة المحتشمة ، جربي تنسيق النعطف الملون خلال النهار مع كنزة وبنطال باللون الأسود، واختاري البوت والحقيبة من اللون عينه.
القميص الجلد الأسود
يناسب القميص الجلد الطقس الخريفي المعتدل، اختاريه بلون حيادي كالأسود ليسهل عليكِ تنسيقه مع مختلف الألوان المتوفرة في خزانتك، نسقيه مع بنطال وبوت من نفس لونه لتحصلي على إطلالة مونوكروم على الموضة، وزيني اللوك بحقيبة بلون جرئ كالأحمر أو الأرجواني الدارج.
التنانير الجلد مستقيمة القصة
قدمت هذا الموسم بموديلات أكثر إحتشامًا حيث تميزت بطولها المتوسط، وفي بعض الأحيان وصلت إلى الكاحل، التنورة مستقيمة القصة باللون البرغندي مثلاً نسقيها مع بلوزة رمادية، وانتعلي بوت طويل باللون الأسود، واحملي حقيبة من نفس لونه.
الجمبسوت الجلد نجم الموسم
صادفنا الجمبسوت الجلد في أكثر من عرض، فهو نجم خريف 2023، وقدم بقصات محتشمة غير ملاصقة للجسم، نسقيه مع بوت أو حذاء مدبب باللون الأسود، واحملي كلاتش عريض باللون الجملي.
البدلات الجلد القصيرة
نسقي هذا اللوك مع بوت أبيض بكعب عالي رفيع وقميص أبيض وحقيبة سوداء صغيرة مزوده بسلسال ذهبي يمكن تعديل طوله على غرار العارضة.
البنطال الجلد الواسع
تؤمن إطلالات محتشمة، سيعجبك البنطال الأسود عالي الخصر، نسقيه مع بلوزة بيضاء على طريقة العارضة، وانتعلي حذاء مدبب أسود، واحملي حقيبة برغندية.
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