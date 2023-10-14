بروكسل تزيد مساعداتها لغزة 3 مرّات

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت، زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة 3 مرّات إلى 75 مليون يورو، فيما يتعرّض القطاع لعدوان إسرائيلي مكثّف.

وقالت رئيسة المفوضية بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ستزيد المفوضية فورا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو. سيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو".

وأضافت في البيان الصادر غداة زيارة قامت بها إلى إسرائيل "سنواصل تعاوننا الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها لضمان وصول هذه المساعدات للمحتاجين إليها في قطاع غزة".

"نعمل جاهدين لضمان حصول المدنيين الأبرياء في غزة على الدعم في هذا السياق"، حسب لايين

بدوره، أكد مفوّض إدارة الأزمات الأوروبي يانيز لينارتشيتش أن "من الضروري ضمان الوصول الآمن وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية".