بروكسل تزيد مساعداتها لغزة 3 مرّات

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- Khaberni) خبرني - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت، زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة 3 مرّات إلى 75 مليون يورو، فيما يتعرّض القطاع لعدوان إسرائيلي مكثّف.
وقالت رئيسة المفوضية بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ستزيد المفوضية فورا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو. سيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو".
وأضافت في البيان الصادر غداة زيارة قامت بها إلى إسرائيل "سنواصل تعاوننا الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها لضمان وصول هذه المساعدات للمحتاجين إليها في قطاع غزة".
"نعمل جاهدين لضمان حصول المدنيين الأبرياء في غزة على الدعم في هذا السياق"، حسب لايين
بدوره، أكد مفوّض إدارة الأزمات الأوروبي يانيز لينارتشيتش أن "من الضروري ضمان الوصول الآمن وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية".
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