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الجامعة العربية للقاهرة الإخبارية: هدنة إنسانية تدخل حيز التنفيذ في غزة قريبًا

10/14/2023 2:29:06 PM
(MENAFN- Youm7) أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،
أنه من الممكن أن تدخل هدنة إنسانية في قطاع غزة حيز النفاذ قريبًا، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في إيصال المساعدات لقطاع غزة.



وأضاف "زكي"، خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الجامعة العربية سوف تستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي غدًا الأحد، للمشاركة في حوار سياسي بشأن غزة.



وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية تهدف لعملية تعبئة للموقف السياسي الداعم للقضية الفلسطينية.












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