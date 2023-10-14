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نقابة المهن الزراعية ضيفاً بالمقر الرسمي للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

10/14/2023 2:29:06 PM
(MENAFN- Youm7) استمراراً للقاءات والفعاليات التي تعقدها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، استقبلت الحملة اليوم السبت وفداً من نقابة المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد على خلفية نقيب المهن الزراعية.
وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، الذي رحب بالضيوف على زيارتهم للمقر الرسمي للحملة، مشيداً بدور نقابة المهن الزراعية الفعّال منذ إنشائها من الستينات من القرن الماضٍ في توفير الخدمات وتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين وهي النقابة التي تضم قرابة مليون مهندس زراعي، مؤكداً أن الدولة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات في سبيل النهوض بقطاع الزراعة من بينها العمل على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وخطة الدولة في زراعة مليون فدان وعن طريق هذه المبادرات وصلت الأراضي الزراعية في مصر إلى 10 مليون فدان.
وأوضح رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تنظيم الندوات واللقاءات مع المزارعين لتوعيتهم بحقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية.
من جانبه، أشاد وفد المهن الزراعية بما قامت به الدولة من إنجازات وتنمية في جميع القطاعات وبخاصة المهن الحرفية وقطاع الزراعة والمحاصيل وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، بالإضافة إلى الحفاظ على أمن الدولة المصرية واستقرارها، مؤكدين على اعتزامهم بالقيام بعدد من حملات التوعية للمواطنين بممارسة حقوقهم الدستورية، حيث أن النقابة ستقوم بدورها المجتمعي في هذه الشأن من خلال عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات والندوات في مختلف المحافظات.









































































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