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الجامعة العربية: نبذل مساع حثيثة لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة ضد الفلسطينيين

10/14/2023 2:29:06 PM
(MENAFN- Youm7) أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية تبذل مساعٍ حثيثة لوقف الحرب الإسرائيلية الانتقامية الغاشمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني البواسل في قطاع غزة.



وأضاف زكي، خلال لقائه على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مساعٍ حثيثة تبذلها الجامعة العربية وأمينها العام لوقف الحرب، ونسعى إلى تفعيل ممرات إغاثة، ونقف ضد خطط التهجير القسري".



وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية،
أن "الوضع صعب ويحتاج إلى عمل سياسي دبلوماسي كبير ومنسق"، ونحن على تواصل دائم مع الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.












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