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اليمن يعرب عن رفضه لدعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

10/14/2023 2:29:03 PM
(MENAFN- Youm7) أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد ورفضها التام لدعوات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى من غزة، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين؛ بما فيهم النساء والأطفال والعاملين فى الإغاثة والصحفيين وتدمير البنى التحتية والخدمية، لن يجلب السلام، ولن يؤدى إلا إلى المزيد من العنف والعنف المضاد.

ودعت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم /السبت/ - المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولي؛ للقيام بمسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لإيقاف التصعيد العسكرى وإنهاء الحصار الشامل بحق الشعب الفلسطيني، الذى يتجرع مرارة العدوان والحصار والمصادرة لأبسط حقوقه.

وأكدت موقف اليمن الثابت والراسخ الداعم لحق الشعب الفلسطينى فى الحياة الكريمة وإقامة دولته المستقلة تنفيذا لكافة القوانين والقرارات الدولية، ووفقا لمبادرة السلام العربية.









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