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اليونيسف تدعو لوقف إطلاق النار فى غزة.. وتؤكد: لا يوجد أى طريق للخروج الأمن

10/14/2023 2:29:03 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها إن منظمة اليونيسف أفادت بأنه لايوجد أى طريق للخروج من غزة بالنسبة للمدنيين، وتدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة.












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