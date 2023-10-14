مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الفلسطينيون يواجهون خطر التطهير العرقى الجماعى

MENAFN - Youm7) حذرت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرنشيسكا البانيز من أن الفلسطينيين يواجهون خطرا جسيما من التطهير العرقى الجماعى، داعية المجتمع الدولى إلى التوسط بشكل عاجل لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المقررة الأممية - فى بيان اليوم /السبت/ بجنيف - إلى أن الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وإسرائيل وصل إلى درجة "الحمى".. ويجب على الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها تكثيف الجهود للتوسط فى وقف فورى لإطلاق النار بين الطرفين قبل الوصول الى نقطة اللاعودة"، مؤكدة أن على المجتمع الدولى أن يتحمل مسؤولية وحماية السكان من "الجرائم الفظيعة".



وأوضح البيان أن أكثر من 1900 فلسطينى قتلوا منذ 7 أكتوبر الجارى، من بينهم 600 طفل على الأقل، بينما أصيب أكثر من 7600 آخرين، ونزح أكثر من 423 ألف شخص نتيجة للغارات الإسرائيلية.



ولفتت البانيز إلى أن هذا المصير قد حل بالسكان الذين شهدوا بالفعل خمسة حروب كبرى منذ عام 2008 فى سياق الحصار غير القانونى الذى فرضته إسرائيل منذ عام 2007، والذى أدانه المجتمع الدولى على نطاق واسع باعتباره عقابا جماعيا، مشددة على أنه لا توجد منطقة آمنة للفلسطينيين فى أى مكان فى غزة، حيث فرضت إسرائيل حصارا كاملا على القطاع الصغير مع قطع المياه والغذاء والوقود والكهرباء بشكل غير قانوني.



كما حذرت من أن هناك خطرا كبيرا من أن ما يشاهد الآن قد يكون تكرارا لنكبة 1948 ونكسة 1967، ولكن على نطاق أوسع، مضيفة أنه على المجتمع الدولى أن يفعل كل شيء لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.



وفى هذا الصدد، أشارت إلى أن المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين دعوا علانية الى نكبة أخرى، وهو المصطلح الذى يطلق على أحداث 1947-1949 عندما تم طرد أكثر من 750 ألف فلسطينى من منازلهم وأراضيهم خلال الأعمال العدائية التى أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل، بينما النكسة التى أدت إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 تسببت فى نزوح 350 ألف فلسطينى.



واختتمت المقررة الأممية، بيانها، بالقول "إن إسرائيل قد نفذت بالفعل تطهيرا عرقيا جماعيا للفلسطينيين تحت ضباب الحرب.. وأن إسرائيل، ومرة أخرى باسم الدفاع عن النفس، تسعى إلى تبرير ما قد يرقى إلى مستوى التطهير العرقى"، مشددة على أن المجتمع الدولى عليه أن يوقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى الآن قبل أن يتكرر التاريخ المأساوى، حيث أن "الوقت هو جوهر المسألة".