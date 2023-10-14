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الجزائر تقيم صلاة الاستسقاء بمساجدها بسبب تأخر نزول المطر

10/14/2023 2:29:03 PM
(MENAFN- Youm7) أقيمت اليوم السبت، عبر جميع مساجد الجزائر، صلاة الاستسقاء تضرعا لله أن يغيث العباد والبلاد بعد تأخر نزول المطر واحتباسه لمدة طويلة. وفق الإذاعة الجزائرية.



وتعد صلاة الاستسقاء التي تمت تأديتها اليوم، سنة مؤكدة في الفقه الإسلامي، عملا بسنة المصطفى صلى الله عليه و سلم، والذي ثبت عنه إقامة هذه الصلاة في حالة ما إذا حل الجفاف.

وقد أديت هذه الصلاة بأداء ركعتين متبوعة بخطب الأئمة الذين أكدوا على وجوب شكر الله عز وجل على كل نعمه وحسن عبادته, داعين إلى طاعته والاستغفار وإغاثة البلاد من شح تساقط الأمطار، كما شددوا أيضا على ضرورة التوجه إلى الله بالإكثار من الذكر بأن يرفع عن الأمة القحط والأوبئة والأمراض وأن يديم نعمة الأمن على الجزائر وكل المسلمين.
يذكر أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية كانت قد دعت يوم الأربعاء الماضي في بيان لها إلى إقامة صلاة الاستسقاء، اليوم السبت، عبر كافة مساجد الدولة نظرا لقلة الأمطار في معظم ربوع البلاد، مما أضر بالبلاد والعباد، وعملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.







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