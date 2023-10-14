البرلمان الموريتانى يدين المجازر الوحشية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم

MENAFN - Youm7) دان البرلمان الموريتانى، المجازر الوحشية التى ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلى ضد المدنيين الأبرياء فى فلسطين المحتلة، خاصة فى قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسرى للفلسطينيين.

وأكد برلمان موريتانيا - خلال جلسة علنية مفتوحة برئاسة رئيس البرلمان محمد بمب مكت - مساندة الشعب الفلسطينى فى المحنة التى يمر بها.



وعبر النواب - خلال الجلسة - عن قلقهم الشديد إزاء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وسائر الأراضى الفلسطينية، والذى تكثف بشكل همجى بعد عملية طوفان الأقصى، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى فى صفوف الأطفال والنساء والشيوخ، كما دمر البيوت والمدارس والمساجد ومخازن الأدوية والبنية التحتية المدنية، ومنعت المياه والكهرباء والوقود والمساعدات الإنسانية.



وحث البرلمان الموريتاني، المجتمع الدولى على الضغط على المحتل؛ لوقف حرب الإبادة التى يشنها على الفلسطينيين.

وثمن موقف الحكومة الموريتانية المعبر عنه فى بيان رسمي، وكذلك بيان الأحزاب السياسية الموريتانية، أغلبية ومعارضة.



وأعلن البرلمان الموريتاني، تمسكه بالمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وتحقيق تطلعاته المشروعة فى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



كما دعا "أحرار العالم وجميع محبى السلام" من حكومات وبرلمانات وأحزاب سياسية ومنظمات للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ونقابات، إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى الأعزل ولقضيته العادلة وإلى عدم الخنوع لأى ابتزاز فى هذا المجال تحت أى مسمى أو ذريعة أو يافطة.