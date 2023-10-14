انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية

انطلقت اليوم السبت، بالجامع الأزهر والمحافظات الخارجية فعاليات اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، حيث يؤدى 20400 دارس، الاختبارات بالمرحلتين المتوسطة والتخصصية بجميع فروع الرواق الأزهرى بالجمهورية.





وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إنه من المقرر أن تنعقد الاختبارات لما يزيد عن 20400 دارس، موزعة لجانهم على كافة محافظات الجمهورية، حيث يؤدى دارسو الرواق بكافة مراحله: التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية، اختباراتهم فى 27 مقرًا، وذلك تيسيرا عليهم.





من جهته، أضاف د. هانى عودة، ، مدير عام الجامع الأزهر، أن فترة الاختبارات تمتد لمدة 30 يومًا، كما هو موضح بالجداول المرفقة، إذ يبلغ مجموع مواد الرواق فى كافة مراحله وتخصصاته 150 مادة.





تأتى هذه الاختبارات برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى، وبمتابعة من د. هانى عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، ود. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.



