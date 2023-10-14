انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية

(MENAFN
- Youm7)
انطلقت اليوم السبت، بالجامع الأزهر والمحافظات الخارجية فعاليات اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، حيث يؤدى 20400 دارس، الاختبارات بالمرحلتين المتوسطة والتخصصية بجميع فروع الرواق الأزهرى بالجمهورية.
وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إنه من المقرر أن تنعقد الاختبارات لما يزيد عن 20400 دارس، موزعة لجانهم على كافة محافظات الجمهورية، حيث يؤدى دارسو الرواق بكافة مراحله: التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية، اختباراتهم فى 27 مقرًا، وذلك تيسيرا عليهم.
من جهته، أضاف د. هانى عودة، ، مدير عام الجامع الأزهر، أن فترة الاختبارات تمتد لمدة 30 يومًا، كما هو موضح بالجداول المرفقة، إذ يبلغ مجموع مواد الرواق فى كافة مراحله وتخصصاته 150 مادة.
تأتى هذه الاختبارات برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى، وبمتابعة من د. هانى عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، ود. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.
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