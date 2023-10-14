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مفتي الجمهورية: تأهيل المقبلين على الزواج ضمن جهود الدار تجاه الأسرة المصرية

10/14/2023 2:28:59 PM
(MENAFN- Youm7) اختُتمت اليوم وتحت رعاية وإشراف الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فعاليات ثاني دورات إعداد وتأهيل المقبلين على الزواج بمحافظة الإسكندرية والتي عقدتها دار الإفتاء في مركز مؤتمرات كليه الطب، بجامعة الإسكندرية وبالتعاون بين دار الإفتاء المصرية عبر إدارة التدريب وفرع الإسكندرية ومحافظة الإسكندرية.



وتأتي هذه الدورة جزءًا من مشروع دار الإفتاء للحفاظ على الأسر المصرية، والذي يهدف إلى بناء علاقات زوجية ناجحة، وإلى زيادة الوعي بأهمية الحياة الزوجية السعيدة.



وفي هذا السياق أوضح الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية أن هذه الدورات تأتي في إطار رؤية دار الإفتاء الشاملة، التي تركز على جميع جوانب بناء الأسر وضرورة الاهتمام بكل عنصر يؤثر في نجاح الزواج واستقراره.



وتابع : نؤكد دائماعلى أهمية تنظيم تلك الدورات المفيدة والمميزة للمقبلين على الزواج. إيمانًا منا بأن دار الإفتاء المصرية تنطلق في هذه المبادرات الرائدة من مسؤوليتها الدينية والوطنية في الحفاظ على المجتمع المصري ورفعة شأنه؛ حيث إن هذه المبادرات تعكس فهمًا عميقًا لمتطلبات الوقت الراهن وتأتي ردًا على تحديات الحياة المعاصرة، حيث تهدف إلى تشجيع سير الحياة الزوجية بما يحقق الأهداف الشرعية المنشودة للحياة الزوجية.



وتابع: نؤكد على أنَّ الأسرة هي نواة المجتمع، وهي المكون الأساسي له، وهي الرافد الشرعي الذي يمدُّ الوطن بأبناء صالحين يحبون أسرَهم وأوطانهم، وينتمون إلى الوطن بأوثق الروابط وأقواها، ويبذلون وُسعهم من أجل حمايته والحفاظ عليه والنهوض به إلى مستقبل مشرق زاهر.



ويأتي انطلاق
هذه الدورة بشكل متوازٍ مع انطلاق عدد من دورات إعداد وتأهيل المقبلين على الزواج والتي عقدتها الدار بمقرها الرئيسي بالقاهرة، وبفروع الدار في محافظات الجمهورية؛ حيث أطلقت الدار بمقرها الرئيسي الدورة التاسعة عشرة، والدورة العشرين، وكذلك أطلقت الدورة الثانية بمحافظة أسيوط، كما يتم التنسيق حاليًّا لإطلاق دورة لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج بمحافظة مطروح.



يذكر أن البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج تم إعداده بعناية فائقة، و اشتمل على عدة محاور؛ فبالإضافة الى المحاضرات الشرعية، حاضر في الدورة كبار الأساتذة من جامعة الإسكندرية في علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتصاد والطب وفن الديكور؛ حيث يهدف البرنامج إلى توعية المقبلين على الزواج بأساسيات الحياة الزوجية ومقومات السعادة، بما يكفل للزوجين عيشًا سعيدًا ومستقبلًا مشرقًا، كما يعمل على بناء الوعي اللازم للشباب المقبل على الزواج من خلال توزيع الأدوار في الأسرة على وجه التكامل والانسجام، بما يحفظ للأسرة استقرارها، ويحصِّنها من الوقوع في الأزمات والمشكلات.

هذا، وقد تم توزيع كتاب "دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة" على المتدربين بالدورة، واختتم البرنامج التدريبي بتسليم الشهادات للمتدربين.



ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن الجهود العديدة التي تقوم بها الدار تجاه الأسرة المصرية، حيث إن الدار بدأت الدورات التدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج منذ ٢٠١٤، حتى الآن، وخصَّصت الدار إدارة للإرشاد الأسري، تستقبل المشكلات الأسرية، وتحلها مع الزوجين في الإطار الشرعي والنفسي والاجتماعي، وكذلك إطلاق موقع تنمية الأسرة، يجمع ما تحتاج إليه الأسرة، فضلًا عن إصدارها "دليل الأسرة، من أجل حياة مستقرة"، الذي يتناول نصائح وإرشادات في بناء علاقة ناجحة بين الزوجين، وفي الجانب الاقتصادي والتربوي للأسرة، وفي جانب التعلق بالله تعالى، فضلًا عن شرح وتبسيط هذا الدليل في برنامج إذاعي يبثُّ من الأحد إلى الخميس على محطة راديو مصر، وكذلك في فيديوهات تنشر على مواقع التواصل.














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