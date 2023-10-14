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الرئيس السيسى يؤكد أهمية إنهاء معاناة الفلسطينيين.. غدا فى اليوم السابع

10/14/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Youm7) تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها
الرئيس السيسى يؤكد أهمية إنهاء معاناة الفلسطينيين.


واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:


الرئيس السيسى يؤكد أهمية إنهاء معاناة الفلسطينيين..
الرئيس يبحث مع وزير خارجية تركيا تطورات التصعيد العسكرى.. ويتوافقان حول خطورة الوضع فى القطاع وتهديده لاستقرار المنطقة هاكان فيدان يثمن دور مصر فى تسهيل وصول المساعدات إلى أهالى غزة.. والرئيس يتلقى اتصالا من «ماكرون» بشأن مستجدات الأوضاع.. ويلتقى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة المشروعات القومية

4 مرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024..
إعلان القائمة المبدئية للمرشحين غدا.. والهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء فترة الترشح للسباق الانتخابى


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وزير الخارجية يشدد على أهمية الدعوة إلى التهدئة لتجنيب المدنيين المزيد من المخاطر

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