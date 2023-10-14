الرئيس السيسى يؤكد أهمية إنهاء معاناة الفلسطينيين.. غدا فى اليوم السابع





واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:





الرئيس السيسى يؤكد أهمية إنهاء معاناة الفلسطينيين..الرئيس يبحث مع وزير خارجية تركيا تطورات التصعيد العسكرى.. ويتوافقان حول خطورة الوضع فى القطاع وتهديده لاستقرار المنطقة هاكان فيدان يثمن دور مصر فى تسهيل وصول المساعدات إلى أهالى غزة.. والرئيس يتلقى اتصالا من «ماكرون» بشأن مستجدات الأوضاع.. ويلتقى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة المشروعات القومية

4 مرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024..

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين غدا.. والهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء فترة الترشح للسباق الانتخابى





الحكومة تحذر من صفحات إلكترونية تعلن عن توفير قروض للمستهلكين

الاحتلال الإسرائيلى يرتكب مجزرة جماعية فى غزة..

يستهدف مستشفى لألطفال بالفوسفور األبيض.. ارتفاع عدد شهداء العدوان لـ2215 و8714 مصابا





شكرى يؤكد لوزيرة خارجية ألمانيا ضرورة وقف القصف الإسرائيلى..وزير الخارجية يشدد على أهمية الدعوة إلى التهدئة لتجنيب المدنيين المزيد من المخاطر

قوافل التضامن الشعبى للتحالف الوطنى و«حياة كريمة» تتدفق على أبواب غزة





مصادر مصرية مطلعة: السلطات المصرية رفضت أن يكون معبر رفح مخصصا لعبور الأجانب فقط

الحرية لها أجنحة..

طفل فلسطينى يهرب من القصف الإسرائيلى على غزة مصطحبا عصفوره



