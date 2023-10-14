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عبر مصر.. يونيسف تدعم غزة بمساعدات عاجلة فى ظل الأزمة المتصاعدة فى القطاع

10/14/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Youm7) قال بيان لمنظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف" إنه في ظل الأزمة المتصاعدة فى غزة، والتى أدت إلى مقتل وإصابة آلاف الأطفال، تعمل يونيسف بشكل عاجل على شراء الإمدادات المنقذة للحياة وتوزيعها عبر مصر.



ومن جانبه صرح جيرمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، قائلًا: "تعمل يونيسف اليوم على إرسال شاحنات مليئة بالمياه، ودورات المياه المتنقلة، ولوازم صحية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لـ 150 ألف شخص.



وأكد هوبكنز كما تتضمن خطوط الإمدادات العاجلة الخاصة بنا، المزيد من المستلزمات الضرورية مثل الأدوية والمياه والخيام والبطانيات وأدوات صحية وغيرها، مضيفا: "إن هذه الإمدادات في طريقها إلى غزة الآن، حيث يتم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصرى، شريكنا على الأرض، من أجل توسيع نطاق دعمنا المقدم لمن هم في أمس الحاجة إليه هناك".



ودعت منظمة يونيسف إلى هدنة إنسانية فورية لضمان الوصول الآمن ودون عوائق، حتى يتسنى توسيع نطاق تقديم الخدمات المنقذة للحياة للأطفال، مؤكدة أن الطفل هو الطفل أيًا كان مكانه، وينبغي حماية جميع الأطفال في أي مكان وفي كافة الأوقات والحيلولة دون تعرضهم لأي هجوم أو اعتداء.












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