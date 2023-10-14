محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء محطة الصرف الصحى بوردان فى منشأة القناطر

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- Youm7) تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب التنفيذ في مشروع محطة الصرف الصحي بوردان بمركز ومدينة منشأة القناطر.
واطلع محافظ الجيزة من رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر محمد عبد الراضي على آليات العمل الجارية والوقوف على ما انتهى إليه من أعمال وإزالة أية معوقات تعيق أعمال إنشاء المشروع.
وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصرى الكبير والمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها صباح اليوم السبت للمرور على الأعمال والوقوف على نسب الإنجاز والإشراف على مخططات تحسين الرؤية البصرية للمنطقة.
شملت جولة المحافظ طريق الفيوم ومحيط المتحف المصرى الكبير وميدان الرماية وأسفل الطريق الدائرى وتقاطعه مع طريق مصر إسكندرية الصحراوى، والتى تشهد جميعها تنفيذ أعمال تشجير ورصف بالإنترلوك وإنارة وتطوير للأسوار الخاصة بالمنشآت والمجمعات السكنية.
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