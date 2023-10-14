Saturday, 14 October 2023 11:48 GMT

محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء محطة الصرف الصحى بوردان فى منشأة القناطر

10/14/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Youm7) تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب التنفيذ في مشروع محطة الصرف الصحي بوردان بمركز ومدينة منشأة القناطر.



واطلع محافظ الجيزة من رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر محمد عبد الراضي على آليات العمل الجارية والوقوف على ما انتهى إليه من أعمال وإزالة أية معوقات تعيق أعمال إنشاء المشروع.



وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصرى الكبير والمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها صباح اليوم السبت للمرور على الأعمال والوقوف على نسب الإنجاز والإشراف على مخططات تحسين الرؤية البصرية للمنطقة.



شملت جولة المحافظ طريق الفيوم ومحيط المتحف المصرى الكبير وميدان الرماية وأسفل الطريق الدائرى وتقاطعه مع طريق مصر إسكندرية الصحراوى، والتى تشهد جميعها تنفيذ أعمال تشجير ورصف بالإنترلوك وإنارة وتطوير للأسوار الخاصة بالمنشآت والمجمعات السكنية.




















MENAFN14102023000132011024ID1107240855

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث