اليابان.. عدد المقيمين الأجانب يبلغ مستوى قياسيًا بأكثر من 3.2 مليون فرد

MENAFN - Youm7) كشفت بيانات الحكومة اليابانية أن عدد الأجانب المقيمين فى البلاد وصل إلى مستوى قياسى بأكثر من 3.2 مليون أجنبى مقيم فى اليابان خلال عام 2023.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية فى تقرير موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، أنه مع دخول المزيد من العمال لتلبية الطلب الناجم عن نقص العمالة فى البلاد، فإن بيانات الوكالة اليابانية لخدمات الهجرة كشفت عن وجود 3,223,858 أجنبيًا مقيمًا فى اليابان حتى نهاية يونيو الماضي، فى زيادة بلغت 148 ألف مقيم جديد منذ نهاية ديسمبر الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات كشفت أيضا عن زيادات كبيرة فى حجم العمالة الماهرة، التى بإمكانها تولى وظائف على الفور فى صناعات معينة دون الحاجة إلى التدريب، بالإضافة إلى المتدربين المشاركين فى برنامج التدريب الفنى فى البلاد.



ومن ناحية المقيمين الدائمين، أظهرت البيانات أن المقيمين الدائمين يشكلون المجموعة الأكبر فى عدد الأجانب داخل اليابان، حيث بلغ عددهم أكثر من 880 ألفا فى يونيو الماضي، بزيادة 1.9% عن ديسمبر 2022.



وبحسب نوع تأشيرة العمل، بلغ إجمالى المتدربين الفنيين 358 ألفا، بزيادة 10.2%، والمهندسين والمتخصصين فى العلوم الإنسانية والخدمات الدولية 346 ألفا، فى زيادة 10.9%، فيما ارتفع حجم العمالة الماهرة إلى 173 ألف شخص، بزيادة 32.2% فى يونيو عن ديسمبر 2022.



وبترتيب الجنسيات الأجنبية فى اليابان، جاءت الصين فى الصدارة بأكبر عدد من المواطنين فى اليابان، وتليها فيتنام ثم كوريا الجنوبية.



ومن جهة أخرى، ارتفع أيضا عدد الوافدين من الأجانب، بما فى ذلك السياح، فى النصف الأول من عام 2023 إلى 10 ملايين و154 ألف وافد، بزيادة حوالى 9.77 مليون عن العام السابق، وذلك بسبب تخفيف القيود الحدودية المرتبطة بكوفيد-19.