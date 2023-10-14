فرنسا: إخلاء قصر فرساى وحديقته بعد إنذار بوجود قنبلة

MENAFN - Youm7) أخلت السلطات الفرنسية "قصر فرساى" وهو أحد أهم المعالم الأثرية الشهيرة فى فرنسا، اليوم /السبت/، بعد إنذار بوجود قنبلة، حسبما أفاد مصدر بالشرطة الفرنسية.

وذكر المصدر أنه يجرى حاليا إخلاء قصر فرساى وحديقته الكبيرة، بعد إنذار بوجود قنبلة، مشيرا إلى أن الإنذار جاء عبر رسالة مجهولة المصدر تم إرسالها على موقع

moncommissariat.

وأضاف أنه لن يتم اليوم إعادة فتح أبواب القصر وهو من أهم القصور الملكية فى فرنسا ويقع فى "فرساي" التى تبعد 25 كيلومترا غرب وسط باريس.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة متحف "اللوفر" عن إغلاقه اليوم لأسباب أمنية، بعد تلقى رسائل بوجود قنبلة، ويأتى ذلك بعد أن أعلنت فرنسا أمس رفع حالة التأهب الأمنى إلى مستوى "هجوم طارئ" فى اليوم التالى لعملية طعن شهدتها مدرسة فى مدينة "أراس" شمالى البلاد أودت بحياة مُعلم وإصابة آخرين.

وقالت متحدثة باسم اللوفر إنه بعد أن تلقت إدارة المتحف رسالة مكتوبة تفيد بوجود خطر على المتحف وزواره، قامت السلطات بإخلائه وإغلاقه اليوم ويتم الآن اتخاذ الإجراءات الضرورية حيال ذلك.



يذكر أن فرنسا تعتزم نشر ما يصل إلى 7 آلاف جندى من قوات عملية "سونتينال"، وهى عملية مخصصة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب فى أنحاء البلاد، وذلك فى أعقاب مقتل مُعلم فى عملية طعن وقعت أمس فى مدرسة فى مدينة "أراس" (شمال فرنسا)، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم.

ويأتى نشر هذه القوة لتعزيز المستوى الأمنى فى فترة تشهد البلاد فيها بطولة كأس العالم للرجبى وأيضا فى ظل الأحداث الجارية فى الشرق الأوسط، حيث تخشى السلطات الفرنسية من جلب آثار الصراع الجارى بين إسرائيل وحماس إلى البلاد، ولذك قررت فرنسا أيضا رفع مستوى التأهب الأمنى فى البلاد إلى مستوى "هجوم طارئ"، وهى حالة التأهب القصوى ضمن خطة "فيجيبرات" الأمنية، والذى يسمح للحكومة بتعبئة استثنائية للقوات بشكل مؤقت لحماية الأماكن العامة ضمن تدابير أخرى، وذلك على خلفية عملية الطعن بسكين التى وقعت صباح أمس فى مدرسة ثانوية بمدينة "أراس"، ما أسفر عن مقتل مُعلم فرنسى وإصابة ثلاثة آخرين.



