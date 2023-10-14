السفارة الروسية فى تل أبيب: مقتل 16 روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية

MENAFN - Youm7) أعلنت السفارة الروسية فى تل أبيب، اليوم /السبت/، مقتل 16 مواطنا روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية وفقدان 8 آخرين، وأن روسيّا واحدا على الأقل بين الأسرى المحتجزين فى قطاع غزة.

وجاء فى بيان للسفارة الروسية بتل أبيب: "يؤسفنا الإعلان أنه وفقا للسلطات الإسرائيلية، بلغ عدد القتلى من مواطنى روسيا الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية 16 شخصا حتى ظهر الـ14 من أكتوبر بتوقيت موسكو".



وأضافت السفارة أن مواطنا روسيا بين أسرى إسرائيل لدى حماس".



وأشارت إلى أن ثمانية مواطنين روس أدرجوا على قوائم المفقودين التى قدمها الجانب الإسرائيلي.

