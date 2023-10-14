Saturday, 14 October 2023 11:48 GMT

الدفاعات الجوية الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود

10/14/2023 2:28:55 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم /السبت/ إن كييف حاولت مهاجمة أهداف فى روسيا باستخدام مسيرة، وأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطتها فوق منطقة بيلجورود.

وذكرت الوزارة - فى بيان أذاعته وكالة تاس الروسية - أنه "حوالى الساعة 5:30 مساءً (بتوقيت موسكو)، جرى إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي، باستخدام مسيرة ثابتة الجناح، على منشآت فى روسيا".


وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوى أثناء الخدمة دمرت المسيرة الأوكرانية فوق منطقة بيلجورود.









MENAFN14102023000132011024ID1107240851

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث