الدفاعات الجوية الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود

(MENAFN
- Youm7) قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم /السبت/ إن كييف حاولت مهاجمة أهداف فى روسيا باستخدام مسيرة، وأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطتها فوق منطقة بيلجورود.
وذكرت الوزارة - فى بيان أذاعته وكالة تاس الروسية - أنه "حوالى الساعة 5:30 مساءً (بتوقيت موسكو)، جرى إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي، باستخدام مسيرة ثابتة الجناح، على منشآت فى روسيا".
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوى أثناء الخدمة دمرت المسيرة الأوكرانية فوق منطقة بيلجورود.
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