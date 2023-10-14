الدفاعات الجوية الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود

MENAFN - Youm7) قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم /السبت/ إن كييف حاولت مهاجمة أهداف فى روسيا باستخدام مسيرة، وأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطتها فوق منطقة بيلجورود.

وذكرت الوزارة - فى بيان أذاعته وكالة تاس الروسية - أنه "حوالى الساعة 5:30 مساءً (بتوقيت موسكو)، جرى إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي، باستخدام مسيرة ثابتة الجناح، على منشآت فى روسيا".



وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوى أثناء الخدمة دمرت المسيرة الأوكرانية فوق منطقة بيلجورود.







