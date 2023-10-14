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مواعيد مباريات فريق الكرة الطائرة بالزمالك فى الدور التمهيدى لبطولة الدورى

10/14/2023 2:28:53 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الاتحاد المصرى للكرة الطائرة جدول مباريات الفريق الأول بنادي الزمالك في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.




ويقع فريق طائرة الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من: ألعاب دمنهور والطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد.



وجاءت مواعيد مواجهات الفارس الأبيض في تمهيدي الدوري كالتالي:



الجولة الأولى:

السبت

18/11/2023

الزمالك وألعاب دمنهور

على صالة الزمالك.



الجوله الثانية:

الثلاثاء

21/11/2023

الزمالك والطيران

على صالة الزمالك.



الجولة الثالثة:

السبت

25/11/2023

الزمالك ومصر للبترول

على صالة الزمالك.



الجولة الرابعة:

الثلاثاء

28/11/2023

الزمالك والداخلية

على صالة الزمالك.



الجولة الخامسة:

السبت

2/12/2023

الزمالك والصيد

على صالة الزمالك.



الجولة السادسة:

الثلاثاء

5/12/202

الزمالك وألعاب دمنهور

على صالة سيتي كلوب بدمنهور.



الجولة السابعة:

السبت

9/12/2023

الزمالك والطيران

على صالة اتحاد الشرطة.



الجولة الثامنة:



السبت

16/12/2023


الزمالك ومصر للبترول

على صالة الزمالك.



الجولة التاسعة:

الثلاثاء

19/12/2023



الزمالك والداخلية

على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي.



الجولة العاشرة:

الثلاثاء

22/12/2023

الزمالك والصيد

على صالة الزمالك.












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