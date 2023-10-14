مواعيد مباريات فريق الكرة الطائرة بالزمالك فى الدور التمهيدى لبطولة الدورى

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- Youm7) أعلن الاتحاد المصرى للكرة الطائرة جدول مباريات الفريق الأول بنادي الزمالك في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.
ويقع فريق طائرة الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من: ألعاب دمنهور والطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد.
وجاءت مواعيد مواجهات الفارس الأبيض في تمهيدي الدوري كالتالي:
الجولة الأولى:
السبت
18/11/2023
الزمالك وألعاب دمنهور
على صالة الزمالك.
الجوله الثانية:
الثلاثاء
21/11/2023
الزمالك والطيران
على صالة الزمالك.
الجولة الثالثة:
السبت
25/11/2023
الزمالك ومصر للبترول
على صالة الزمالك.
الجولة الرابعة:
الثلاثاء
28/11/2023
الزمالك والداخلية
على صالة الزمالك.
الجولة الخامسة:
السبت
2/12/2023
الزمالك والصيد
على صالة الزمالك.
الجولة السادسة:
الثلاثاء
5/12/202
الزمالك وألعاب دمنهور
على صالة سيتي كلوب بدمنهور.
الجولة السابعة:
السبت
9/12/2023
الزمالك والطيران
على صالة اتحاد الشرطة.
الجولة الثامنة:
السبت
16/12/2023
الزمالك ومصر للبترول
على صالة الزمالك.
الجولة التاسعة:
الثلاثاء
19/12/2023
الزمالك والداخلية
على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي.
الجولة العاشرة:
الثلاثاء
22/12/2023
الزمالك والصيد
على صالة الزمالك.
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