إيقاف جديد لمترجم الزمالك ومباراة واحدة لعواد ضمن عقوبات الجولة الثالثة بالدورى

وجاءت عقوبات مباراة زد أف سي وبلدية المحلة على النحو التالي:

عقوبات نادي زد أف سي :



توقيع غرامة مالية على نادي زد أف سي قيمتها 20000 جنيه، وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 6 دقائق قبل بداية الشوط الثاني.



عقوبات بلدية المحلة:

إيقاف المدير الفني لنادي بلدية المحلة أحمد جميل عبد الرؤوف لمدة مباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه، وذلك للطرد بعد نزول أرض الملعب والاعتراض على حكم المباراة.

إيقاف ماجد هاني لاعب نادي بلدية المحلة، مباراتين، وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف .

عقوبات مباراة الاتحاد السكندري والجونة :

ايقاف اليو جاتا لاعب الجونة مباراتين، وذلك للطرد للعبة خطرة.

عقوبات مباراة البنك الأهلي والزمالك :

عقوبات البنك الأهلي :



إيقاف اللاعب محمد فتحي محمود محمد لاعب البنك الأهلي، مباراة واحدة، وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

عقوبات الزمالك:

ايقاف عبدالله طارق مترجم فريق الزمالك لمدة مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20000 جنيه، وذلك لما بدر منه بعد المباراة مع استمرار العقوبة الموقعة عليه سابقا بالإيقاف أربع مباريات بعد مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية.

إيقاف محمد حسين عواد موسى، لاعب نادي الزمالك، مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.