رابطة الأندية المصرية تشارك فى المؤتمر السنوى لمنتدى دوريات العالم

رابطة الأندية المصرية تشارك فى المؤتمر السنوى لمنتدى دوريات العالم
التاريخ
10/14/2023 2:28:53 PM
(MENAFN
- Youm7) شاركت رابطة الأندية المصرية ، في المؤتمر السنوي لمنتدى دوريات العالم، المقام في وارسو عاصمة بولندا، بمشاركة عدد كبير من روابط الأندية على مستوى العالم أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية.
حضر المؤتمر خالد رفعت مستشار العلاقات الدولية لرابطة الاندية المحترفة، مندوبا عن رابطة الأندية المصرية، وسط حضور عدد كبير من مندوبين رسميين من الاتحاديين الدولي والأوروبي لكرة القدم واتحاد الأندية الأوروبية والفيفبرو، مع حضور مندوب من الاتحاد اللاعبين الانجليز.
وتقدمت مصر بطلب استضافة النسخة المقبلة، من الاجتماع السنوي لمنتدى دوريات العالم، المقرر لها
2024.
وشهد المؤتمر مناقشة بعض الملفات المهمة، أهمها النظم واللوائح الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة الجداول الخاصة بالمسابقات الدولية وتأثيرها على المسابقات المحلية.
كما تطرق المؤتمر للحديث عن دور الروابط في التنسيق مع الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحادات القارية، ومراجعة القوانين الانتقالات ووكلات اللاعبين في الفترة المقبلة.
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