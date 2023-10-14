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رابطة الأندية المصرية تشارك فى المؤتمر السنوى لمنتدى دوريات العالم

10/14/2023 2:28:53 PM
(MENAFN- Youm7) شاركت رابطة الأندية المصرية ، في المؤتمر السنوي لمنتدى دوريات العالم، المقام في وارسو عاصمة بولندا، بمشاركة عدد كبير من روابط الأندية على مستوى العالم أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية.



حضر المؤتمر خالد رفعت مستشار العلاقات الدولية لرابطة الاندية المحترفة، مندوبا عن رابطة الأندية المصرية، وسط حضور عدد كبير من مندوبين رسميين من الاتحاديين الدولي والأوروبي لكرة القدم واتحاد الأندية الأوروبية والفيفبرو، مع حضور مندوب من الاتحاد اللاعبين الانجليز.



وتقدمت مصر بطلب استضافة النسخة المقبلة، من الاجتماع السنوي لمنتدى دوريات العالم، المقرر لها
2024.



وشهد المؤتمر مناقشة بعض الملفات المهمة، أهمها النظم واللوائح الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة الجداول الخاصة بالمسابقات الدولية وتأثيرها على المسابقات المحلية.



كما تطرق المؤتمر للحديث عن دور الروابط في التنسيق مع الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحادات القارية، ومراجعة القوانين الانتقالات ووكلات اللاعبين في الفترة المقبلة.












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