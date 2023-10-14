Saturday, 14 October 2023 11:47 GMT

تفاصيل المران الأخير للإسماعيلى قبل مواجهة زد وديا

10/14/2023 2:28:52 PM
(MENAFN- Youm7) واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه في الخامسة مساء اليوم على الملعب الرئيسي باستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لمباراة فاركو المقرر إقامتها يوم 22 من الشهر الجاري.



وسيواجه غدا الفريق نظيره زد في أولي المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية.



بدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أحمد سامح مدرب الأحمال، أعقبها مجموعة من التدريبات التكتيكية المتنوعة على خلق المساحات والتحرك بدون والاستلام والتسليم في المساحات الضيقة، وانتهى المران بتقسيمة قوية في وسط الملعب.



وفي ذات السياق خاض الرباعي محمد فوزي وكمال السيد ومحمد عبد الرازق وعبد الرحمن محمود تدريبات على اللعب بالقدم وسرعة رد الفعل تحت قيادة مصطفي كمال مدرب مدرب الحراس.



وحرص إيهاب جلال المدير الفني، على التحدث مع مهاجم الفريق الشاب حسن صابر وإعطائه بعض المهام الفنية، في إطار حرص الجهاز الفني على الاجتماعات المستمرة مع اللاعبين.



بينما خاض الرباعي عماد حمدي وعبد الله محمد وأبو بكر حمزة ومحمد خطاري تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.












MENAFN14102023000132011024ID1107240847

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث