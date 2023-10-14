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رامى ربيعة ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية غدا بعد تعافيه من الإصابة

10/14/2023 2:28:52 PM
(MENAFN- Youm7) ينتظم رامي ربيعة لاعب الأهلي
في تدريباته فريقه الجماعية، غدا الأحد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد مباراة الإسماعيلي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وغاب رامي ربيعة عن مباراتي فريقه الأخيرتين أمام إنبي في الكأس والإسماعيلي في الدوري، بسبب إصابته بخراج في القدم، وأداء عملية جراحية لإزالة الخراج.

وتعافى رامي ربيعة من الإصابة، وأصبح جاهزا للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بدءا من غد الأحد.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته ضد سيمبا التنزاني يوم الأربعاء المقبل في افتتاح بطولة دوري السوبر الإفريقي، والتي ستقام خارج الديار.







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