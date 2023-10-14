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فرنسا: إخلاء قصر فرساي بعد إنذار بوجود قنبلة

10/14/2023 2:28:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 14 - 10 (كونا) -- أخلت السلطات الفرنسية اليوم السبت قصر فرساي أحد أبرز المعالم التاريخية في فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة.
وقالت محطة (بي إف إم) الإخبارية إن الشرطة الفرنسية أكدت أنه جرتى إخلاء قصر فرساي والحدائق المحيطة به بعد تهديد بوجود قنبلة.
واليوم أعلن متحف اللوفر الواقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس عبر موقع التواصل (اكس) عن إغلاقه اليوم بسبب عدة رسائل حول تهديدات بالقنابل وذلك بعد يوم من تفعيل رفع حالة التأهب الأمني إلى "أعلى مستوى" وذلك بعد الهجوم بالسكين الذي خلف قتيلا وثلاثة أشخاص في شمال البلاد.
وقال المتحف "لأسباب أمنية ... يغلق متحف اللوفر أبوابه اليوم السبت".
وأعلنت السلطات الفرنسية اليوم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمر بتعبئة سبعة آلاف جندي لتعزيز الدوريات الأمنية وذلك بعد الاحداث الاخيرة في الشمال ورفع حالة التأهب في البلاد.
وفي سياق متصل أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في مؤتمر صحفي انه "منذ اليوم السبت تم اعتقال 65 شخصا على صلة مباشرة بأعمال معادية للسامية" وذلك عقب التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط. (النهاية)

م ع / ه س ص


MENAFN14102023000071011013ID1107240845

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