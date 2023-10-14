فرنسا: إخلاء قصر فرساي بعد إنذار بوجود قنبلة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 14 - 10 (كونا) -- أخلت السلطات الفرنسية اليوم السبت قصر فرساي أحد أبرز المعالم التاريخية في فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة.
وقالت محطة (بي إف إم) الإخبارية إن الشرطة الفرنسية أكدت أنه جرتى إخلاء قصر فرساي والحدائق المحيطة به بعد تهديد بوجود قنبلة.
واليوم أعلن متحف اللوفر الواقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس عبر موقع التواصل (اكس) عن إغلاقه اليوم بسبب عدة رسائل حول تهديدات بالقنابل وذلك بعد يوم من تفعيل رفع حالة التأهب الأمني إلى "أعلى مستوى" وذلك بعد الهجوم بالسكين الذي خلف قتيلا وثلاثة أشخاص في شمال البلاد.
وقال المتحف "لأسباب أمنية ... يغلق متحف اللوفر أبوابه اليوم السبت".
وأعلنت السلطات الفرنسية اليوم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمر بتعبئة سبعة آلاف جندي لتعزيز الدوريات الأمنية وذلك بعد الاحداث الاخيرة في الشمال ورفع حالة التأهب في البلاد.
وفي سياق متصل أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في مؤتمر صحفي انه "منذ اليوم السبت تم اعتقال 65 شخصا على صلة مباشرة بأعمال معادية للسامية" وذلك عقب التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط. (النهاية)
م ع / ه س ص
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