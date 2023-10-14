قتيلان بقصف الاحتلال الإسرائيلي على شبعا بجنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 14 - 10 (كونا) قتل شخصان جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت على بلدة (شبعا) بجنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن القتيلين لبناني وزوجته.
كان الجنوب اللبناني قد شهد اليوم قصفا صاروخيا من قبل مجموعات (المقاومة الإسلامية في لبنان) استهدف مواقع للعدو الاسرائيلي في تلال (كفرشوبا ومزارع شبعا) ورد جيش الاحتلال بقصف مدفعي على المنازل. (النهاية)
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